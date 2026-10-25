Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
30 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/statistika-brakov-i-razvodov-v-abkhazii-s-2021-po-2025-god-1066552259.html
Статистика браков и разводов в Абхазии с 2021 по 2025 год
Статистика браков и разводов в Абхазии с 2021 по 2025 год
Sputnik Абхазия
За пять лет больше всего браков в Абхазии заключили в 2022 году.По данным Центра социально-экономических исследований, тогда свои отношения узаконили 810 пар... 25.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-25T08:30+0300
2026-10-25T08:30+0300
в абхазии
абхазия
инфографика
мультимедиа
браки
демография
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/18/1066551908_0:70:1530:931_1920x0_80_0_0_1246602faaffb876e8099a4619dd6d44.png
За пять лет больше всего браков в Абхазии заключили в 2022 году.По данным Центра социально-экономических исследований, тогда свои отношения узаконили 810 пар. Реже всего женились в 2025 году — всего 622 раза."Нулевым счетом" отличился 2023 год: по 642 пары вступили в брак и расторгли его.Причиной участившихся разводов могут быть социальные факторы, ранее отмечала в эфире радио Sputnik научный сотрудник ЦСЭИ Амра Цушба.Среди них низкие зарплаты и отсутствие жилья для молодых пар, а также недоработки в государственной политике.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/18/1066551908_99:0:1432:1000_1920x0_80_0_0_605c9e82bafd8c73c53c28ff0774c9c5.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, инфографика, мультимедиа, браки, инфографика, демография
абхазия, инфографика, мультимедиа, браки, инфографика, демография

Статистика браков и разводов в Абхазии с 2021 по 2025 год

08:30 25.10.2026
Подписаться
Статистика браков и разводов в Абхазии с 2021 по 2025 год - Sputnik Абхазия
За пять лет больше всего браков в Абхазии заключили в 2022 году.

По данным Центра социально-экономических исследований, тогда свои отношения узаконили 810 пар. Реже всего женились в 2025 году — всего 622 раза.

"Нулевым счетом" отличился 2023 год: по 642 пары вступили в брак и расторгли его.

Причиной участившихся разводов могут быть социальные факторы, ранее отмечала в эфире радио Sputnik научный сотрудник ЦСЭИ Амра Цушба.

Среди них низкие зарплаты и отсутствие жилья для молодых пар, а также недоработки в государственной политике.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0