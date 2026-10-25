Статистика браков и разводов в Абхазии с 2021 по 2025 год
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За пять лет больше всего браков в Абхазии заключили в 2022 году.
По данным Центра социально-экономических исследований, тогда свои отношения узаконили 810 пар. Реже всего женились в 2025 году — всего 622 раза.
"Нулевым счетом" отличился 2023 год: по 642 пары вступили в брак и расторгли его.
Причиной участившихся разводов могут быть социальные факторы, ранее отмечала в эфире радио Sputnik научный сотрудник ЦСЭИ Амра Цушба.
Среди них низкие зарплаты и отсутствие жилья для молодых пар, а также недоработки в государственной политике.
По данным Центра социально-экономических исследований, тогда свои отношения узаконили 810 пар. Реже всего женились в 2025 году — всего 622 раза.
"Нулевым счетом" отличился 2023 год: по 642 пары вступили в брак и расторгли его.
Причиной участившихся разводов могут быть социальные факторы, ранее отмечала в эфире радио Sputnik научный сотрудник ЦСЭИ Амра Цушба.
Среди них низкие зарплаты и отсутствие жилья для молодых пар, а также недоработки в государственной политике.