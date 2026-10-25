https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/vrach-nazvala-produkty-dlya-ukrepleniya-immuniteta-v-sezon-prostud-1066554941.html

Врач назвала продукты для укрепления иммунитета в сезон простуд

Врач назвала продукты для укрепления иммунитета в сезон простуд

Sputnik Абхазия

Для поддержания иммунитета необходимо разнообразно питаться - в рационе должны быть и субпродукты, и орехи, и рыба, и разнообразные овощи. 25.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-25T08:58+0300

2026-10-25T08:58+0300

2026-10-25T08:58+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Для укрепления иммунитета в сезон простуд особенно полезно добавлять в рацион продукты, богатые витамином С, рассказала РИА Новости главврач Европейского Медицинского Центра (EMC) Розанна Гардашник."Для укрепления иммунитета в сезон ОРВИ особенно важно следить за питанием. Полезным для организма будет добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Это могут быть клюква, шиповник, цитрусовые, квашеная капуста, чеснок. Кстати, последний продукт полезен еще и тем, что он содержит широкий спектр микро- и макроэлементов, среди них: калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла", - отметила она.Для укрепления работы иммунитета также важно употреблять продукты с высоким содержанием альфа-липоевой кислоты. Она содержится, например, в шпинате, брокколи, субпродуктах, печени. Это обеспечит организм глутатионом - главным антиоксидантом, необходимым для работы иммунитета. Укрепить иммунитет можно и продуктами с высоким содержанием йода - морской рыбой, водорослями, йодированной солью. Йод нужен для нормальной работы щитовидной железы, которая вырабатывает вещества, участвующие в иммунных реакциях, а также регулирует теплообмен.Кроме того, в холодную погоду очень полезны имбирь и орехи, особенно грецкие и миндаль - в них много полезны жиров, минералов, витаминов группы В.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/1066336096.html

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