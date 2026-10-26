https://sputnik-abkhazia.ru/20261026/festival-amshen-proydet-v-primorskom-6-noyabrya-1066566241.html

Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября

Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября

Sputnik Абхазия

Мероприятие ежегодно организует Армянская община Абхазии, вход свободный. 26.10.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. VIII ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" пройдет в селе Приморское 6 ноября, сообщает Армянская община Абхазии.В программе дегустация национальных блюд амшенских армян, выставка предметов была и ремесел народов Абхазии, развлекательная программа, выступления артистов.Завершится праздник красочным салютом.Вход на мероприятие свободный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/festival-amshenskikh-armyan-v-abkhazii-tantsy-ugoscheniya-pozdravleniya-1059064319.html

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