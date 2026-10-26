https://sputnik-abkhazia.ru/20261026/festival-amshen-proydet-v-primorskom-6-noyabrya-1066566241.html
Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября
Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября
Sputnik Абхазия
Мероприятие ежегодно организует Армянская община Абхазии, вход свободный. 26.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-26T09:00+0300
2026-10-26T09:00+0300
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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. VIII ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" пройдет в селе Приморское 6 ноября, сообщает Армянская община Абхазии.В программе дегустация национальных блюд амшенских армян, выставка предметов была и ремесел народов Абхазии, развлекательная программа, выступления артистов.Завершится праздник красочным салютом.Вход на мероприятие свободный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/festival-amshenskikh-armyan-v-abkhazii-tantsy-ugoscheniya-pozdravleniya-1059064319.html
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абхазия, новости, армянская община абхазии
абхазия, новости, армянская община абхазии
Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября
09:00 26.10.2026 (обновлено: 09:16 26.10.2026)
Мероприятие ежегодно организует Армянская община Абхазии, вход свободный.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik.
VIII ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" пройдет в селе Приморское 6 ноября, сообщает
Армянская община Абхазии.
В программе дегустация национальных блюд амшенских армян, выставка предметов была и ремесел народов Абхазии, развлекательная программа, выступления артистов.
Завершится праздник красочным салютом.
Вход на мероприятие свободный.