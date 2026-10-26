Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261026/festival-amshen-proydet-v-primorskom-6-noyabrya-1066566241.html
Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября
Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября
Sputnik Абхазия
Мероприятие ежегодно организует Армянская община Абхазии, вход свободный. 26.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-26T09:00+0300
2026-10-26T09:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
армянская община абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0e/1059060013_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_75c25a2a51d6eb17678b15bb032f28d6.jpg
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. VIII ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" пройдет в селе Приморское 6 ноября, сообщает Армянская община Абхазии.В программе дегустация национальных блюд амшенских армян, выставка предметов была и ремесел народов Абхазии, развлекательная программа, выступления артистов.Завершится праздник красочным салютом.Вход на мероприятие свободный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/festival-amshenskikh-armyan-v-abkhazii-tantsy-ugoscheniya-pozdravleniya-1059064319.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0e/1059060013_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_54e27eeccdbfc97bc03e40c4c8d6fb3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, армянская община абхазии
абхазия, новости, армянская община абхазии

Фестиваль "Амшен" пройдет в Приморском 6 ноября

09:00 26.10.2026 (обновлено: 09:16 26.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль Амшен в с.Аракич
Фестиваль Амшен в с.Аракич - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Мероприятие ежегодно организует Армянская община Абхазии, вход свободный.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. VIII ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" пройдет в селе Приморское 6 ноября, сообщает Армянская община Абхазии.
В программе дегустация национальных блюд амшенских армян, выставка предметов была и ремесел народов Абхазии, развлекательная программа, выступления артистов.
Завершится праздник красочным салютом.
Вход на мероприятие свободный.
Фестиваль Амшен в с.Аракич - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2025
В Абхазии
Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления
14 ноября 2025, 19:13
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0