https://sputnik-abkhazia.ru/20261026/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-27-oktyabrya-1066577466.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Во вторник, 27 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 26.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-26T19:24+0300

2026-10-26T19:24+0300

2026-10-26T19:24+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd6486a00e4cc85ac1fc725ee8681b6e.jpg

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Во вторник, 27 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии