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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Во вторник, 27 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 26.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Во вторник, 27 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 октября

19:24 26.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЛучи уходящего лета_лето 2025
Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Во вторник, 27 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +22°С.
Гал – ночью +13°С, днем +22°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +19°С.
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