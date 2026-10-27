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Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В среду, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 27.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-27T18:37+0300
2026-10-27T18:37+0300
2026-10-27T18:37+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В среду, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В среду, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +24°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +24°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +24°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +22°С.
Гал – ночью +13°С, днем +22°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +19°С.