https://sputnik-abkhazia.ru/20261027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-28-oktyabrya-1066589425.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В среду, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 27.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-27T18:37+0300

2026-10-27T18:37+0300

2026-10-27T18:37+0300

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В среду, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый, 1–6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии