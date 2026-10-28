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Аԥсуа рҵаҩцәа рзы Машук имҩаԥган аҵарадырратә программа: алахәыла лгәаанагара
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В четверг, 29 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, ближе к вечеру местами возможен... 28.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В четверг, 29 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 октября

18:47 28.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукГрибы в лесу
Грибы в лесу - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В четверг, 29 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +24°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +24°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +24°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +23°С.
Гал – ночью +13°С, днем +22°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +19°С.
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