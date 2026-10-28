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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В четверг, 29 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, ближе к вечеру местами возможен... 28.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-28T18:47+0300

2026-10-28T18:47+0300

2026-10-28T18:47+0300

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В четверг, 29 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем без осадков, ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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