https://sputnik-abkhazia.ru/20261029/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-30-oktyabrya--1066646079.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В пятницу, 30 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии... 29.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-29T18:55+0300

2026-10-29T18:55+0300

2026-10-29T18:55+0300

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В пятницу, 30 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды значительное, 3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии