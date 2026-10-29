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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В пятницу, 30 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии... 29.10.2026, Sputnik Абхазия
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погода в абхазии
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В пятницу, 30 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды значительное, 3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 октября

18:55 29.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПерец на естественной сушке
Перец на естественной сушке - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В пятницу, 30 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды – +19°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +20°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +21°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +20°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +21°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +19°С.
Гал – ночью +13°С, днем +19°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +16°С.
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