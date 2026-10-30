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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261030/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-31-oktyabrya-i-1-noyabrya-1066664054.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 31 октября и 1 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 31 октября и 1 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии... 30.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-30T18:44+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу и в воскресенье ночью и утром временами дождь, гроза. В воскресенье днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление нестабильное, повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды значительное, 3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 31 октября и 1 ноября

18:44 30.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукОсенний пейзаж в долине р.Моква
Осенний пейзаж в долине р.Моква - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу и в воскресенье ночью и утром временами дождь, гроза. В воскресенье днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление нестабильное, повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды – +19°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +18°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +18°С.
Гал – ночью +13°С, днем +19°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +17°С.
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