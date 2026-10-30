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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 31 октября и 1 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 31 октября и 1 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии... 30.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-30T18:44+0300

2026-10-30T18:44+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу и в воскресенье ночью и утром временами дождь, гроза. В воскресенье днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление нестабильное, повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды значительное, 3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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