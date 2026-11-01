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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии... 01.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-01T18:30+0300
2026-11-01T18:30+0300
2026-11-01T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +17 до +22°С. Температура морской воды +19°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +17 до +22°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +21°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +20°С.
Гал – ночью +13°С, днем +19°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +16°С.