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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261101/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-2-noyabrya-1066664838.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии... 01.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +17 до +22°С. Температура морской воды +19°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 ноября

18:30 01.11.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукГорный пейзаж
Горный пейзаж - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +17 до +22°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +21°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +20°С.
Гал – ночью +13°С, днем +19°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +16°С.
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