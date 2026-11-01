https://sputnik-abkhazia.ru/20261101/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-2-noyabrya-1066664838.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии... 01.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-01T18:30+0300

2026-11-01T18:30+0300

2026-11-01T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +17 до +22°С. Температура морской воды +19°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии