https://sputnik-abkhazia.ru/20261102/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-3-noyabrya-1066723224.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Во вторник, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 02.11.2026, Sputnik Абхазия

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2026-11-02T22:52+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Во вторник, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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