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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Во вторник, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 02.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-02T22:52+0300
2026-11-02T22:52+0300
2026-11-02T22:52+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Во вторник, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 ноября
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Во вторник, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды – +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +13°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +14, днем +23.
Пицунда – ночью +13, днем +22.
Гудаута – ночью +13, днем +22.
Новый Афон – ночью +14, днем +23.
Очамчыра – ночью +12, днем +20.
Гал – ночью +12, днем +20.
Ткуарчал – ночью +9, днем +17.