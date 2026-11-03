https://sputnik-abkhazia.ru/20261103/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-4-noyabrya-1066733139.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В среду, 4 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем значительное ухудшение... 03.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-03T18:30+0300

2026-11-03T18:30+0300

2026-11-03T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1e/1061967834_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6b1a95f3d5ef3bc8d3a9ec00d4355dfe.jpg

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В среду, 4 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии