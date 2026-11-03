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Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В среду, 4 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем значительное ухудшение... 03.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В среду, 4 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С. Температура морской воды – +19°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 ноября

18:30 03.11.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукГолуби на бехаловке
Голуби на бехаловке - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В среду, 4 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды – +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +12°С, днем +20°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +12°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +12°С, днем +20°С.
Новый Афон – ночью +13°С, днем +21°С.
Очамчыра – ночью +12°С, днем +20°С.
Гал – ночью +12°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +8°С, днем +16°С.
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