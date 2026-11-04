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Депутат Госдумы Татьяна Москалькова: недоброжелателям не расколоть народ России
Депутат Госдумы Татьяна Москалькова: недоброжелателям не расколоть народ России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Недоброжелателям не расколоть народ России, заявила РИА Новости депутат Госдумы Татьяна Москалькова. 04.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Недоброжелателям не расколоть народ России, заявила РИА Новости депутат Госдумы Татьяна Москалькова.На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства.Сегодня Россия отстаивает свои суверенитет, правду и справедливость. В такой период важно сплочение людей вокруг семьи и исторических корней.
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Депутат Госдумы Татьяна Москалькова: недоброжелателям не расколоть народ России

14:15 04.11.2026 (обновлено: 14:20 04.11.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевДепутат Госдумы Татьяна Москалькова: недоброжелателям не расколоть народ России
Депутат Госдумы Татьяна Москалькова: недоброжелателям не расколоть народ России - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Недоброжелателям не расколоть народ России, заявила РИА Новости депутат Госдумы Татьяна Москалькова.
На заседании совета по межнациональным отношениям, которое прошло во вторник, Владимир Путин сказал, что на протяжении всей истории внешние силы пытались внести раскол в русское общество, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Однако единство народов стало основным фактором укрепления национального суверенитета и сохранения государства.
"Попытки расколоть наше общество со стороны западных государств и тех, кто не заинтересован в укреплении российской государственности, постоянно происходят. Но наша государственная стратегия в области национальной политики, она как щит нашему единению и сохранению уважения ко всем народам. У наших недоброжелателей и врагов нет никакой возможности реализовать свой замысел и расколоть наши народы", – сказала Москалькова.
Сегодня Россия отстаивает свои суверенитет, правду и справедливость. В такой период важно сплочение людей вокруг семьи и исторических корней.

"Мы сегодня в условиях проведения специальной военной операции понимаем, что цена очень высокая – победа, но понимаем также, что выхода другого не было. Неоднократные предупреждения о том, что люди Донбасса имеют право говорить на своем языке, помнить и чтить свою историческую память, к сожалению, не были услышаны. Начало специальной военной операции было связано с защитой тех людей, которые обратились за помощью от агрессии, начавшейся с 2014 года", – подчеркнула Москалькова.

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