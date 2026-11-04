Депутат Госдумы Татьяна Москалькова: недоброжелателям не расколоть народ России

"Мы сегодня в условиях проведения специальной военной операции понимаем, что цена очень высокая – победа, но понимаем также, что выхода другого не было. Неоднократные предупреждения о том, что люди Донбасса имеют право говорить на своем языке, помнить и чтить свою историческую память, к сожалению, не были услышаны. Начало специальной военной операции было связано с защитой тех людей, которые обратились за помощью от агрессии, начавшейся с 2014 года", – подчеркнула Москалькова.