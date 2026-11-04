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"Не желательно, а необходимо": зачем Абхазии переход к смешанной избирательной системе
"Не желательно, а необходимо": зачем Абхазии переход к смешанной избирательной системе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Переход от действующей мажоритарной к смешанной избирательной системе необходим для повышения качества Парламента, усиления роли... 04.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-04T19:01+0300
2026-11-04T19:01+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Переход от действующей мажоритарной к смешанной избирательной системе необходим для повышения качества Парламента, усиления роли политических партий и обеспечения более широкого представительства интересов общества. Таким мнением поделились члены центрального совета Республиканской общественной организации "Новый курс" Эраст Агумава и Даут Агрба.Вопрос реформирования избирательной системы, по их словам, возник еще в конце 90-х, однако инициативы до настоящего время не получали практической реализации. В мае 2024 года представители Общественной палаты шестого созыва выступили с инициативой создания группы для работы над предложениями по конституционно-правовой реформе. Был подготовлен проект реформы, который представили общественности и направили президенту и парламенту республики.Одна из главных задач реформы — изменение роли политических партий в общественно-политической жизни страны. Действующая модель во многом сводит взаимодействие депутата с избирателями к решению вопросов конкретного округа. Более масштабные задачи развития государства требуют системного партийного организованного подхода, считает Даут Агрба. Агумава также подчеркнул, что речь идет именно о смешенной системе без полного отказа от мажоритарного компонента. Сохранение депутатов, избираемых по территориальным округам, позволит не утратить непосредственную связь парламентариев с населением."Мы не говорим о том, чтобы полностью перейти к пропорциональной системе, и чтобы в выборах участвовали только партии. Мы говорим о необходимости смешанной системы, в которой сохранятся мажоритарные депутаты, работающие на местах, и одновременно будут участвовать политические партии", - объяснил Агумава. Преимущество смешенной избирательной системы заключается также в возможном расширении представительства различных национальных и общественных групп в Парламента, отметил Даут Агрба.По мнению Эраста Агумава, переход к смешенной системе может способствовать развитию политической конкуренции, основанной на содержании конкретных программ. Он также подчеркнул, что это может стать первым этапом более масштабных конституционных преобразований, предполагающих изменение модели госуправления и усиление участия Парламента в формировании исполнительной власти.Агрба добавил, что обсуждение реформы уже сейчас позволит политическим партиям подготовиться к возможным изменениям, активизировать свою деятельность и продемонстрировать готовность нести ответственность за предлагаемые обществу программы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260708/kruglyy-stol-ob-obraze-buduschego-parlamentariya-organizovala-edinaya-abkhaziya-1064251675.html
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парламент абхазии, избиратели, абхазия

"Не желательно, а необходимо": зачем Абхазии переход к смешанной избирательной системе

19:01 04.11.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы в органы местного самоуправления 8 ноября 2025 года
Выборы в органы местного самоуправления 8 ноября 2025 года - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Переход от действующей мажоритарной к смешанной избирательной системе необходим для повышения качества Парламента, усиления роли политических партий и обеспечения более широкого представительства интересов общества.
Круглый стол об образе будущего парламентария, организованный Единой Абхазией - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2026
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Круглый стол об образе будущего парламентария организовала "Единая Абхазия"
8 июля, 22:05
Таким мнением поделились члены центрального совета Республиканской общественной организации "Новый курс" Эраст Агумава и Даут Агрба.
Вопрос реформирования избирательной системы, по их словам, возник еще в конце 90-х, однако инициативы до настоящего время не получали практической реализации.
В мае 2024 года представители Общественной палаты шестого созыва выступили с инициативой создания группы для работы над предложениями по конституционно-правовой реформе.
Был подготовлен проект реформы, который представили общественности и направили президенту и парламенту республики.
Одна из главных задач реформы — изменение роли политических партий в общественно-политической жизни страны.
Действующая модель во многом сводит взаимодействие депутата с избирателями к решению вопросов конкретного округа. Более масштабные задачи развития государства требуют системного партийного организованного подхода, считает Даут Агрба.
"Партии способны структурировать политический процесс в государстве. Только партии могут предложить обществу чёткую программу, систематизировать её по разным направлениям жизни. Все политические вопросы должны решаться не через улицу, а через партийные институты. У нас должен сложиться профессиональный политический класс. Это возможно только тогда, когда партии будут полноценно работать и получат возможность напрямую делегировать своих представителей в высший законодательный орган республики", — отметил Эраст Агумава.
Агумава также подчеркнул, что речь идет именно о смешенной системе без полного отказа от мажоритарного компонента. Сохранение депутатов, избираемых по территориальным округам, позволит не утратить непосредственную связь парламентариев с населением.
"Мы не говорим о том, чтобы полностью перейти к пропорциональной системе,
и чтобы в выборах участвовали только партии. Мы говорим о необходимости смешанной системы, в которой сохранятся мажоритарные депутаты, работающие на местах, и одновременно будут участвовать политические партии", - объяснил Агумава.
Преимущество смешенной избирательной системы заключается также в возможном расширении представительства различных национальных и общественных групп в Парламента, отметил Даут Агрба.
"Предлагаемая система позволяет по партийному списку попасть в Парламент представителям любой национальности. Приоритет прежде всего ставится на качестве, профессионализме и отношении к государственным интересам республики. Партия, формируя свой список, будет заинтересована в том, чтобы в нем присутствовали люди разных профессий и разных национальностей", — отметил Агрба.
По мнению Эраста Агумава, переход к смешенной системе может способствовать развитию политической конкуренции, основанной на содержании конкретных программ.
Он также подчеркнул, что это может стать первым этапом более масштабных конституционных преобразований, предполагающих изменение модели госуправления и усиление участия Парламента в формировании исполнительной власти.
Агрба добавил, что обсуждение реформы уже сейчас позволит политическим партиям подготовиться к возможным изменениям, активизировать свою деятельность
и продемонстрировать готовность нести ответственность за предлагаемые обществу программы.
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