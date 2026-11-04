https://sputnik-abkhazia.ru/20261104/ne-zhelatelno-a-neobkhodimo-zachem-abkhazii-perekhod-k-smeshannoy-izbiratelnoy-sisteme-1066768054.html

"Не желательно, а необходимо": зачем Абхазии переход к смешанной избирательной системе

"Не желательно, а необходимо": зачем Абхазии переход к смешанной избирательной системе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Переход от действующей мажоритарной к смешанной избирательной системе необходим для повышения качества Парламента, усиления роли... 04.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-04T19:01+0300

2026-11-04T19:01+0300

2026-11-04T19:01+0300

в абхазии

парламент абхазии

избиратели

абхазия

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Переход от действующей мажоритарной к смешанной избирательной системе необходим для повышения качества Парламента, усиления роли политических партий и обеспечения более широкого представительства интересов общества. Таким мнением поделились члены центрального совета Республиканской общественной организации "Новый курс" Эраст Агумава и Даут Агрба.Вопрос реформирования избирательной системы, по их словам, возник еще в конце 90-х, однако инициативы до настоящего время не получали практической реализации. В мае 2024 года представители Общественной палаты шестого созыва выступили с инициативой создания группы для работы над предложениями по конституционно-правовой реформе. Был подготовлен проект реформы, который представили общественности и направили президенту и парламенту республики.Одна из главных задач реформы — изменение роли политических партий в общественно-политической жизни страны. Действующая модель во многом сводит взаимодействие депутата с избирателями к решению вопросов конкретного округа. Более масштабные задачи развития государства требуют системного партийного организованного подхода, считает Даут Агрба. Агумава также подчеркнул, что речь идет именно о смешенной системе без полного отказа от мажоритарного компонента. Сохранение депутатов, избираемых по территориальным округам, позволит не утратить непосредственную связь парламентариев с населением."Мы не говорим о том, чтобы полностью перейти к пропорциональной системе, и чтобы в выборах участвовали только партии. Мы говорим о необходимости смешанной системы, в которой сохранятся мажоритарные депутаты, работающие на местах, и одновременно будут участвовать политические партии", - объяснил Агумава. Преимущество смешенной избирательной системы заключается также в возможном расширении представительства различных национальных и общественных групп в Парламента, отметил Даут Агрба.По мнению Эраста Агумава, переход к смешенной системе может способствовать развитию политической конкуренции, основанной на содержании конкретных программ. Он также подчеркнул, что это может стать первым этапом более масштабных конституционных преобразований, предполагающих изменение модели госуправления и усиление участия Парламента в формировании исполнительной власти.Агрба добавил, что обсуждение реформы уже сейчас позволит политическим партиям подготовиться к возможным изменениям, активизировать свою деятельность и продемонстрировать готовность нести ответственность за предлагаемые обществу программы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260708/kruglyy-stol-ob-obraze-buduschego-parlamentariya-organizovala-edinaya-abkhaziya-1064251675.html

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