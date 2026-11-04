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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В четверг, 5 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно значительное ухудшение... 04.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-04T19:30+0300
2026-11-04T19:30+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В четверг, 5 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, поздним вечером погода проясниться, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°C до +12°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды – +19°С.Волнение морской воды умеренное, 3–4 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В четверг, 5 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, поздним вечером погода проясниться, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°C до +12°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды – +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 3–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +11°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +11°С, днем +18°С.
Гудаута – ночью +11°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +18°С.
Гал – ночью +10°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью +7°С, днем +16°С.