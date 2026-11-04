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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В четверг, 5 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно значительное ухудшение... 04.11.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В четверг, 5 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, поздним вечером погода проясниться, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°C до +12°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды – +19°С.Волнение морской воды умеренное, 3–4 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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