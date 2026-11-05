https://sputnik-abkhazia.ru/20261105/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-6-noyabrya-1066792160.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В пятницу, 6 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного... 05.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-05T19:30+0300

2026-11-05T19:30+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В пятницу, 6 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, ночью и утром из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь, днем без осадков.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°C до +10°С, днем от +1°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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