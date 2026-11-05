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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В пятницу, 6 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного... 05.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В пятницу, 6 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, ночью и утром из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь, днем без осадков.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°C до +10°С, днем от +1°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 ноября

19:30 05.11.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПейзажи в РРНП
Пейзажи в РРНП - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В пятницу, 6 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, ночью и утром из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь, днем без осадков.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°C до +10°С, днем от +1°С до +15°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +9°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +15°С.
Пицунда – ночью +8°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +8°С, днем +13°С.
Гал – ночью +8°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +10°С.
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