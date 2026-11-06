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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 ноября, в Абхазии будет облачно, ожидается значительное ухудшение погоды, сообщает отдел гидрометеорологии... 06.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-06T18:30+0300

2026-11-06T18:30+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 ноября, в Абхазии будет облачно, ожидается значительное ухудшение погоды, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами осадки разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом, в горах и предгорьях мокрый снег.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды – +17°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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