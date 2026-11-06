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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 ноября, в Абхазии будет облачно, ожидается значительное ухудшение погоды, сообщает отдел гидрометеорологии... 06.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-06T18:30+0300
2026-11-06T18:30+0300
2026-11-06T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 ноября, в Абхазии будет облачно, ожидается значительное ухудшение погоды, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами осадки разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом, в горах и предгорьях мокрый снег.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды – +17°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 ноября, в Абхазии будет облачно, ожидается значительное ухудшение погоды, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами осадки разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом, в горах и предгорьях мокрый снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +11°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +12°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +12°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +11°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +12°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +11°С.
Гал – ночью +6°С, днем +9°С.
Ткуарчал – ночью +2°С, днем +8°С.