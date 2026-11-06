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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20261106/svo-nastuplenie-rossiyskikh-voysk-v-zaporozhe-1066802306.html
СВО: наступление российских войск в Запорожье
СВО: наступление российских войск в Запорожье
Sputnik Абхазия
Запорожский участок фронта остается одним из самых горячих. Вооруженные силы России методично освобождают новые территории и населенные пункты, пишет военный... 06.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-06T12:07+0300
2026-11-06T12:07+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Запорожский участок фронта остается одним из самых горячих. Вооруженные силы России методично освобождают новые территории и населенные пункты, пишет военный эксперт Александр Хроленко.В зоне СВО бои продолжаются по всей линии фронта: от Сумской и Харьковской областей на севере до Запорожской и Херсонской – на юге. Наиболее горячие события минувших суток – ожесточенные бои на Запорожском направлении.Подразделения группировки войск "Днепр" разгромили формирования двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка. Войска группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, поразили живую силу и технику десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка и двух бригад морской пехоты ВСУ близ населенных пунктов Кирово, Желтая Круча, Василевское, Новорозовка – Запорожской области, и Черненково – Днепропетровской.Оборону в Орехове – крупнейшем укрепрайоне ВСУ на южном участке фронта – безуспешно пытаются удержать закарпатская 128-я горно-штурмовая бригада, 128-я тяжелая механизированная бригада и полк "Шквал". Российские группировки войск "Восток" и "Днепр" отрезают "фортецю" с севера: освобождено село Общее, идут бои за населенные пункты Никольское и Омельник, расширяется зона российского контроля в районе сел Червонный Яр и Тимошовка.Огневое доминирование российской армии в зоне СВО безусловно. Невзирая на "завесу" дронов противника, на поле боя все активнее возвращается российская бронетехника. В Запорожской области танки Т-80БВМ группировки "Восток" огнем уничтожили укрепленные позиции ВСУ, обеспечили дальнейшее продвижение российских штурмовых подразделений.Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие 24 часа отработали по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ, арсеналам и цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов – в 145 районах.По данным Минобороны РФ, с начала СВО до 5 ноября 2026 года уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 280 647 беспилотных летательных аппаратов, 672 ЗРК, 31 535 танков и других боевых бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 869 единиц артиллерии, 76 426 единиц военной автотехники противника.Киев во мракеРоссийские удары по объектам энергетики на всей подконтрольной бандеровцам территории приводят к необратимому отключению "лампочки Ильича", водо-теплоснабжения, электротранспорта. Большие проблемы наблюдаются в Киеве и шести украинских регионах. Атомные электростанции начали останавливать реакторы, снижая генерацию электроэнергии, которую некуда направлять из-за повреждения распределительных подстанций. Качественно новым итогом СВО в 2026 году могут стать полное уничтожение предприятий ВПК и безусловная деиндустриализация территории противника. Для "добивающего удара" по украинской энергетике ВС России имеют значительный арсенал инструментов и технологий.Украинская военная разведка (ГУР) 4 ноября снова "пересчитала" запасы российских ракет, сравнивая их с потенциалом НАТО. Цифры удручают Запад и натовских марионеток: в арсеналах ВС России – около 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых. В том числе 115 баллистических "Искандеров", 120 гиперзвуковых "Цирконов", 450 "Калибров" и более 600 "Ониксов". По оценкам ГУР, объем производства российских баллистических и крылатых ракет превышает 200 единиц в месяц. Однако, важно не абстрактное количество, а реальные возможности российского ОПК оперативно масштабировать производство ракет, постоянно совершенствовать качество. Россия обладает технологическим суверенитетом, и не зависит от подачек западных (заокеанских) или восточных соседей. Чего не скажешь об Украине и европейских странах НАТО.В Брюсселе много рассуждают о мирном будущем Украины и гарантиях безопасности для нее. В реальности ожесточенность боевых действий нарастает – на суще и на море, включая эскалацию в нейтральных водах Черного моря. Безрассудные европейские лидеры планируют на каком-то этапе вмешаться в украинский конфликт своими вооруженными силами. "В наш век слепцам безумцы вожаки", – этот "диагноз" Уильяма Шекспира пятое столетие остается неизменным для Европы.Полагаю, запланированные на 10 – 11 ноября трехсторонние переговоры рабочих групп России, США и Украины в Абу-Даби заведомо обречены на имитацию мирного процесса. Ведь Киев связывает недавнюю победу демократической партии США на выборах в американский конгресс с началом нового этапа "мощного финансирования или военной помощи". Заметим, в начале ноября для дронов украинской прокси-армии восстановлена работоспособность терминалов Starlink на скоростях до 400 км в час.Западные кукловоды киевских марионеток намерены продолжать прокси-войну с Россией "до последнего украинца". Москва вынуждена наращивать могущество ударов, достигать целей СВО исключительно военными средствами.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261105/1066782120.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/svo-kak-rossiyskie-aviabomby-fab-3000-unichtozhayut-brigady-vsu-1066338895.html
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мнение, авторы, колумнисты, украина, россия, европа
мнение, авторы, колумнисты, украина, россия, европа

СВО: наступление российских войск в Запорожье

12:07 06.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Запорожский участок фронта остается одним из самых горячих. Вооруженные силы России методично освобождают новые территории и населенные пункты, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Части ВСУ оттеснены на северные окраины Орехова. Продолжаются ожесточенные бои за Степногорск и Приморское – "восточный экспресс" ускоряется в направлении города Запорожье, по периметру которого противник ускоренно строит фортификационные сооружения, устанавливает минные поля.
В зоне СВО бои продолжаются по всей линии фронта: от Сумской и Харьковской областей на севере до Запорожской и Херсонской – на юге. Наиболее горячие события минувших суток – ожесточенные бои на Запорожском направлении.
Подразделения группировки войск "Днепр" разгромили формирования двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка. Войска группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, поразили живую силу и технику десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка и двух бригад морской пехоты ВСУ близ населенных пунктов Кирово, Желтая Круча, Василевское, Новорозовка – Запорожской области, и Черненково – Днепропетровской.
Оборону в Орехове – крупнейшем укрепрайоне ВСУ на южном участке фронта – безуспешно пытаются удержать закарпатская 128-я горно-штурмовая бригада, 128-я тяжелая механизированная бригада и полк "Шквал". Российские группировки войск "Восток" и "Днепр" отрезают "фортецю" с севера: освобождено село Общее, идут бои за населенные пункты Никольское и Омельник, расширяется зона российского контроля в районе сел Червонный Яр и Тимошовка.
Огневое доминирование российской армии в зоне СВО безусловно. Невзирая на "завесу" дронов противника, на поле боя все активнее возвращается российская бронетехника. В Запорожской области танки Т-80БВМ группировки "Восток" огнем уничтожили укрепленные позиции ВСУ, обеспечили дальнейшее продвижение российских штурмовых подразделений.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие 24 часа отработали по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ, арсеналам и цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов – в 145 районах.
Тактическая подготовка Псковского соединения ВДВ группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО России сбили 1029 украинских БпЛА за сутки
Вчера, 15:21
По данным Минобороны РФ, с начала СВО до 5 ноября 2026 года уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 280 647 беспилотных летательных аппаратов, 672 ЗРК, 31 535 танков и других боевых бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 869 единиц артиллерии, 76 426 единиц военной автотехники противника.

Киев во мраке

Российские удары по объектам энергетики на всей подконтрольной бандеровцам территории приводят к необратимому отключению "лампочки Ильича", водо-теплоснабжения, электротранспорта. Большие проблемы наблюдаются в Киеве и шести украинских регионах. Атомные электростанции начали останавливать реакторы, снижая генерацию электроэнергии, которую некуда направлять из-за повреждения распределительных подстанций. Качественно новым итогом СВО в 2026 году могут стать полное уничтожение предприятий ВПК и безусловная деиндустриализация территории противника. Для "добивающего удара" по украинской энергетике ВС России имеют значительный арсенал инструментов и технологий.
Украинская военная разведка (ГУР) 4 ноября снова "пересчитала" запасы российских ракет, сравнивая их с потенциалом НАТО. Цифры удручают Запад и натовских марионеток: в арсеналах ВС России – около 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых. В том числе 115 баллистических "Искандеров", 120 гиперзвуковых "Цирконов", 450 "Калибров" и более 600 "Ониксов". По оценкам ГУР, объем производства российских баллистических и крылатых ракет превышает 200 единиц в месяц. Однако, важно не абстрактное количество, а реальные возможности российского ОПК оперативно масштабировать производство ракет, постоянно совершенствовать качество. Россия обладает технологическим суверенитетом, и не зависит от подачек западных (заокеанских) или восточных соседей. Чего не скажешь об Украине и европейских странах НАТО.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2026
СВО: как российские авиабомбы ФАБ-3000 уничтожают бригады ВСУ
14 октября, 19:30
В Брюсселе много рассуждают о мирном будущем Украины и гарантиях безопасности для нее. В реальности ожесточенность боевых действий нарастает – на суще и на море, включая эскалацию в нейтральных водах Черного моря. Безрассудные европейские лидеры планируют на каком-то этапе вмешаться в украинский конфликт своими вооруженными силами. "В наш век слепцам безумцы вожаки", – этот "диагноз" Уильяма Шекспира пятое столетие остается неизменным для Европы.
Полагаю, запланированные на 10 – 11 ноября трехсторонние переговоры рабочих групп России, США и Украины в Абу-Даби заведомо обречены на имитацию мирного процесса. Ведь Киев связывает недавнюю победу демократической партии США на выборах в американский конгресс с началом нового этапа "мощного финансирования или военной помощи". Заметим, в начале ноября для дронов украинской прокси-армии восстановлена работоспособность терминалов Starlink на скоростях до 400 км в час.
Западные кукловоды киевских марионеток намерены продолжать прокси-войну с Россией "до последнего украинца". Москва вынуждена наращивать могущество ударов, достигать целей СВО исключительно военными средствами.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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