https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/svo-kak-rossiyskie-aviabomby-fab-3000-unichtozhayut-brigady-vsu-1066338895.html

СВО: как российские авиабомбы ФАБ-3000 уничтожают бригады ВСУ

СВО: как российские авиабомбы ФАБ-3000 уничтожают бригады ВСУ

Sputnik Абхазия

Российская дипломатия и российские авиабомбы ФАБ-3000 последовательно и эффективно устраняют предпосылки украинского конфликта, необратимо формируют новые... 14.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-14T19:30+0300

2026-10-14T19:30+0300

2026-10-14T19:30+0300

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Российская дипломатия и российские авиабомбы ФАБ-3000 последовательно и эффективно устраняют предпосылки украинского конфликта, необратимо формируют новые условия прочного мира в Европе. Умные и крылатые авиабомбы самого большого во фронтовой авиации калибра 3000 кг служат убедительными аргументами России в противостоянии с коллективным Западом на украинском ТВД.Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 13 октября нескольких пунктов временной дислокации противника ударами фугасных авиабомб ФАБ-3000 с управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК). В оккупированной части Запорожья так было "демилитаризовано" расположение 65-й механизированной бригады. В Днепропетровской области ВКС России разнесли несколько пунктов дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады. В Донбассе – уничтожили пункт управления БПЛА 1-й бригады украинской нацгвардии. Кроме того, 13 октября российские ФАБ-3000 прилетели по одному из днепровских мостов в городе Днепропетровске.Безупречная тактика и могущество российской ударной авиации ускоряют решение задач СВО, загоняют западных "гегемонов" в тупик, меняют международные правила, и само течение истории. На удары 13 октября оперативно откликнулся американский журнал Military Watch: "Россия применила мощные управляемые бомбы ФАБ-3000 для уничтожения ключевой украинской механизированной бригады". Издание констатировало: в ходе освобождения города Орехов в Запорожской области истребители-бомбардировщики Су-34М ударили по скоплению украинских войск 65-й механизированной бригады двумя авиабомбами ФАБ-300 с УМПК, и фактически уничтожили бригаду как боевую единицу. Журнал MWнапомнил: бойцы ВСУ сравнивают воздействие планирующих ФАБ-3000 с "вратами ада", потому что эти колоссальные авиабомбы прилетают "по две за раз, восемь за час", и уничтожают любые подземные бункеры и опорные пункты.Продолжение следует – Вооруженные силы РФ в ночь на 14 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ и военно-промышленного комплекса в глубоком оперативном тылу противника – в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Цели поражены в 146 районах.На этом фоне украинское руководство демонстрирует признаки биполярного расстройства. Командование "повитряных сил" заявляет о способности украинской ПВО сбивать до 85 процентов реактивных дронов. Киев опасается появления у России нового реактивного дрона-камикадзе "Герань-6" с боевой нагрузкой до 600 кг, и недооценивает ФАБ-3000.Неотразимое могуществоМодуль УМПК превратил свободнопадающую фугасную авиабомбу калибра 3000 кг в высокоточный боеприпас (аналог крылатой ракеты), который позволяет самолетам ВКС России применять ФАБ-3000 "издалека", вне зоны действия ПВО противника – за 200 км от цели с твердотопливным разгонным блоком модуля. Особенности украинского ТВД подтолкнули к интеграции управляемых ФАБ-3000 с бомбардировщиками Су-34, это обеспечило высокую интенсивность боевого применения.В зоне поражения средствами ПВО сбить в воздухе толстостенного стального монстра зенитной ракетой невозможно. Полторы тонны взрывчатки прилетают точно в цель, и контрольного удара не требуется – бетонные сооружения разлетаются в пыль, а подрыв на поверхности гарантировано уничтожает живую силу в радиусе до 40 метров. В радиусе до 160 метров – неизбежны ранения и контузии, осколки поражают в радиусе более 250 метров. Если Минобороны РФ сообщает: за сутки 14 октября в городе Доброполье освобождено 142 здания, надо иметь ввиду эффективность применения ФАБ-3000 по укрепленным узлам обороны противника.Фугасная авиабомба ФАБ-3000 имеет длину 3,32 метра, диаметр – 0,82 метра, общую массу – 3 067 кг. Конические выступы металлического корпуса (1 600 кг) предотвращают рикошеты. Могущественные ФАБ-3000 с УМПК применяется на высотах до 16 км, на скоростях до 1 200 км/час. Российские авиабомбы – умные и сверхзвуковые.Модуль УМПК – конструктивно связанные складные крылья, блок управления с навигационной системой (GPS/ГЛОНАСС), приводы управления аэродинамическими поверхностями, датчики курса и высоты. В сравнении с крылатой ракетой получается "дешево и сердито". Массовое производство ФАБ-3000 началось в 2024 году. Это универсальное оружие изначально предназначалось для поражения живой силы противника на открытой местности и в укрытиях, техники и вооружений на огневых позициях, заглубленных пунктов управления, объектов логистики и тыла.Противопоставить российской реинкарнации ФАБ-3000 с модулем УМПК странам НАТО нечего. На Западе слишком поздно осознали необходимость ухода от "штучных", неэффективных и очень дорогих высокотехнологичных систем к массовым, относительно дешевым решениям. Натовские мечты о "быстрой победе" над Россией остаются только мечтами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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авторы, колумнисты, мнение, россия, украина