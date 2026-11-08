https://sputnik-abkhazia.ru/20261108/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-noyabrya-1066808854.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В понедельник, 9 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь разной интенсивности, сообщает отдел... 08.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-08T18:25+0300

2026-11-08T18:25+0300

2026-11-08T18:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/18/1052959790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5b5dc4e0fd6b4039e21b55da6de94a9.jpg

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В понедельник, 9 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Днем без осадков, в горах снег. Атмосферное давление высокое. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами возможны порывы до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С. Температура морской воды – +17°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии