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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В понедельник, 9 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь разной интенсивности, сообщает отдел... 08.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-08T18:25+0300
2026-11-08T18:25+0300
2026-11-08T18:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В понедельник, 9 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Днем без осадков, в горах снег. Атмосферное давление высокое. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами возможны порывы до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С. Температура морской воды – +17°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В понедельник, 9 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем без осадков, в горах снег. Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, местами возможны порывы до 10–15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +9°С.
Гагра – ночью +6°С, днем +10°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +10°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +9°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +10°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +10°С.
Гал – ночью +4°С, днем +9°С.
Ткуарчал – ночью +2°С, днем +6°С.