https://sputnik-abkhazia.ru/20261108/sputnik-nedeli-soveschaniya-prezidenta-priezd-kondrateva-i-pervyy-sneg-v-gorakh--1066840101.html

Sputnik недели: совещания президента, приезд Кондратьева и первый снег в горах

Sputnik недели: совещания президента, приезд Кондратьева и первый снег в горах

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике со 2 по 8 ноября. 08.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-08T20:00+0300

2026-11-08T20:00+0300

2026-11-08T20:00+0300

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О том, какие поручения дал президент Бадра Гунба по программе развития сельского хозяйства, как прошла его встреча с Вениамином Кондратьевым и какие вопросы они обсудили, как в Абхазии отметили День народного единства России и что Гунба пожелал Владимиру Путину, читайте в материале Sputnik.SputnikСовещание в Администрации президентаПрезидент Абхазии Бадра Гунба поручил обеспечить жесткий контроль над реализацией программ развития сельского хозяйства и поддержки предпринимательства на 2026 год.Итоги проверки программ за 2025 год обсудили на совещании, в котором приняли участие руководители правоохранительных органов, Минэка и Минсельхоза,По программе развития сельского хозяйства в 2025 году было освоено 149,7 млн рублей из выделенных 150 млн. Господдержку получили 356 получателей.Проверка установила, что у 261 из них есть и товары, и оборудование. При этом зафиксированы и случаи частичного отсутствия оборудования и товаров, которые, по данным Минсельхоза, были выданы. Также были заявления участников о неполучении поддержки.День народного единства РоссииБадра Гунба поздравил Владимира Путина и жителей России с Днем народного единства.Сегодня Россия укрепляет свой экономический и научно-технический потенциал, отстаивает национальные интересы и выступает за формирование справедливого миропорядка, отметил глава государства.В преддверии праздника в посольстве России в Абхазии прошел прием. В числе гостей были председатель Госдумы по международным делам Петр Толстой, глава МИД Олег Барциц, представители Совета старейшин Абхазии, Союза интеллигенции, Союза организаций русских соотечественников.Перед ними выступил органист из Белгорода Тимур Халлиулин. Он исполнил произведения классиков — Петра Толстого, Джорджа Талбен-Болла, а также арию из "Кассандры" Микаэла Таривердиева, написанную под впечатлением от посещения Пицунды.4 ноября в Госфилармонии состоялся концерт, приуроченный Дню народного единства России.Кондратьев в АбхазииПрезидент Абхазии Бадра Гунба встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сухуме.Губернатор назвал Абхазию одним из любимых мест отдыха для жителей края и всей России.Дополнительные возможности для туризма, по его словам, дают открытие Сухумского аэропорта и запуск туристического железнодорожного маршрута."Здесь мы, конечно, должны вместе работать над тем, чтобы отдыхающие не просто приезжали и уезжали, а, конечно, возвращались", — подчеркнул Кондратьев.Он обратил внимание на необходимость работы над логистическими решениями, которые позволят увеличить турпотоки как Абхазии, так и Краснодарского края.По его словам, в прошлом году товарооборот Абхазии и Краснодарского края составил около 10 млрд рублей, а за первое полугодие этого года превысил 4 млрд.Кроме того, причал на набережной Сухума у кафе "Брехаловка" будет готов уже к концу декабря, добавил Кондратьев.Реконструкция причала осуществляется за счет средств Краснодарского края.Праздник АГТРКБадра Гунба поздравил коллектив "Абхазского телевидения" с 48-летием со дня основания.Первый выход в эфир 6 ноября 1978 года стал важной исторической вехой, огромным достижением в борьбе за права абхазского народа, отметил президент."Все это время национальное телевидение неизменно остается главным инструментом, защищающим интересы нашего народа и абхазского государства", — говорится в тексте.Гунба выразил благодарность ветеранам абхазской журналистики за профессионализм и отметил, что телевидение идет в ногу со временем, осваивая современные технологии.Президент пожелал коллективу АГТРК творческого вдохновения и новых профессиональных достижений.Цитрусовый вопросНа минувшей неделе Бадра Гунба провел совещание по экспорту цитрусовых.Глава государства рассказал, что все профильные службы оперативно решали задачи, которые ставило руководство страны в сезоне 2025-2026 года."В первую очередь, это труд крестьян, которые целый год выращивают мандарины и ждут отдачи в виде получения определенных материальных возможностей", — подчеркнул президент.Особое внимание он обратил на то, что оформление необходимых документов должно занимать минимальное время, чтобы граждане, занимающиеся реализацией сельскохопродукции, не ожидали часами прохождения пограничных и таможенных процедур.Гунба также сообщил, что в этом году в Абхазии начнет работать предприятие по переработке цитрусов.Так как продукция предприятия не рассчитана на внутренний рынок, ему нужно помочь в экспорте товаров за пределы республики.Гунба сообщил, что идет поиск дополнительных возможностей для реализации мандаринового сока, в том числе речь идет о сотрудничестве с торговыми сетями."Амшен"VIII ежегодный фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" прошел в селе Приморское Гудаутского района в пятницу, 6 ноября.Праздник посетил президент Бадра Гунба. В своей речи он отметил, что Абхазия — многонациональная страна, и каждый народ вносит свой вклад в ее развитие."Мы все — граждане Республики Абхазия, и нас объединяет общая ответственность за настоящее и будущее нашей страны, за укрепление ее независимости и государственности. Убежден, что наше единство, взаимное уважение и способность слышать друг друга являются важнейшими условиями сохранения мира и стабильности в обществе", — подчеркнул глава государства.В программе фестиваля дегустация национальных блюд, выставка предметов быта, ремесел и культуры народов Абхазии. Каждый район организовал и украсил свой павильон.Кроме того, гостей мероприятия ждут выступления известных исполнителей и творческих коллективов.Опровержение ПравительстваГлава правительства Абхазии Владимир Делба опроверг информацию о том, что депутаты якобы получают на руки миллионные суммы из госбюджета.В инфополе активно обсуждается тема выделения из госбюджета до 10 млн рублей каждому депутату Парламента для реализации общественно-значимых проектов на избирательных округах.Премьер-министр объяснил, что речь идет о целевых средствах в размере 10 млн рублей, заложенных в бюджете на каждый депутатский округ."Ни один рубль из государственных средств не выдается на руки ни депутатам, ни кому-либо еще. Исключение составляют лишь случаи, когда выплату заработной платы невозможно провести через автоматизированную систему АПРА", — подчеркнул Делба.Они направляются исключительно на ремонтно-восстановительные работы по безналичному расчету, добавил Делба на комитетском заседании в Парламенте.Прием заявокМинэкономики Абхазии объявило о приеме заявок на участие в программе развития некапитальных средств размещения туризма.Инициатива призвана поддержать местных предпринимателей, строящих туробъекты из быстровозводимых модульных конструкций.Документы на субсидирование можно подать с 9 по 20 ноября.Заявленный на участие в программе проект должен строго соответствовать техническим критериям по заводскому исполнению, безопасности и сезонности, этажности и комфорту.Государство компенсирует значительную часть расходов — до 50% от общей стоимости инвестпроекта.Максимальная сумма выплаты составляет 1,5 млн рублей в расчете на один модульный номер.При этом финпомощь предоставляется только после того, как инвестор оплатит собственную долю по договору, а модули будут фактически поставлены и смонтированы на площадке.Увеличение турпотокаРоссияне стали чаще ездить на отдых в Абхазию зимой, рассказал глава Погрануправления СГБ республики Рустам Латипов.Увеличение турпотока наблюдается последние два года. Это связано с развитием туристической инфраструктуры и запуском сухумского аэропорта, объяснил РИА Новости глава Погрануправления.Он также отметил, что чаще посещать республику в зимний период стали и граждане Беларуси и Казахстана.Реконструкция погранперехода на абхазско-российской границе, которая завершится в 2028 году, увеличит турпоток "вне сезона", так как пропускная способность увеличится в десять раз и облегчит процедуру пересечения границы, считает Латипов.За девять месяцев 2026 года Абхазию посетили 1,7 млн туристов, уточнил министр туризма Астамур Логуа на заседании президента Бадры Гунба с членами Кабмина.Встреча делегаций МВДМежведомственная рабочая встреча делегаций МВД Абхазии и России прошла в Сириусе.На ней оценили результаты совместной деятельности за прошедший год и наметили ориентиры сотрудничества.Глава МВД Абхазии Роберт Киут отметил, что эффективность борьбы с трансграничной преступностью напрямую зависит от уровня взаимодействия абхазских и российских.Это подтвердил начальник главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. Он подчеркнул, что преступники нередко пытаются скрыться от наказания на территории другой страны и назвал Абхазию одним из важнейших партнеров в обеспечении правопорядка в приграничных регионах.Участники заслушали доклады о противодействии наркосбыту, о результатах оперативно-розыскной деятельности, налаживании взаимодействия в борьбе с финансовыми преступлениямиВозбуждение уголовного делаУголовное дело возбуждено в отношении Эдгара Абухба за попытку изнасилования гражданки Беларуси в сентябре 2025 года.По данным следствия, Абухба пытался изнасиловать гражданку Петрище на берегу недалеко от одной из гостиниц в Гагре. Он угрожал ей убийством и применил физическое насилие. Женщина позвала на помощь и смогла сбежать.Абухба уже находится под следствием по делу об убийстве Амины Бикбовой и заключен под стражу.Оба уголовных дела будут объединены в одно производство.Приближение зимыПервый снег выпал в горах Абхазии.Снег пошел сегодня утром. В Ауадхаре его высота достигла примерно десяти сантиметров, а у озера Рица он только ложится.Дорога в пансионат и к озеру открыта.По словам Джергения, сегодня и завтра ожидаются похолодания до -10°C, далее еще неделю в предгорьях будет потепление.

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