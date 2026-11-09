https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-10-noyabrya-1066863128.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Во вторник, 10 ноября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного антициклона с северо-запада... 09.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-09T19:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Во вторник, 10 ноября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного антициклона с северо-запада, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии