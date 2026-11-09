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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Во вторник, 10 ноября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного антициклона с северо-запада... 09.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Во вторник, 10 ноября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного антициклона с северо-запада, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 ноября

19:30 09.11.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская бухта и вид на г.Трапеция. Сухум
Сухумская бухта и вид на г.Трапеция. Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Во вторник, 10 ноября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного антициклона с северо-запада, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление – высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 3–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +13°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +5°С, днем +13°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +13°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +14°С.
Очамчыра – ночью +4°С, днем +12°С.
Гал – ночью +4°С, днем +12°С.
Ткуарчал – ночью +1°С, днем +9°С.
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