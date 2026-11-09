Выработка рекомендаций и профилактика: Зухба о задачах Общества кардиологов Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аурыс кино афестиваль Аԥсны: акинорежиссиор игәаанагара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Апроект"Аиҩызара ацҳа" ахықәкы, иззырхоу: автор лцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Амилаҭтә спорттә хкқәа рзы ачемпионат: Афедерациа ахадеи командак анапхгаҩи ргәаанагара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Три страны, одна судьба: искусство и наследие Варвары Бубновой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Впервые в Абхазии: В Сухуме Фестиваль российского кино
14:33
9 мин
Такие обстоятельства
Как превратить Сухум в цветущий сад: мнение Константина Тужба
14:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аиқәырхаҩцәа ҿарацәа Урыстәыла аҽазыҟаҵарақәа ирхысуеит: руаӡәк ицәажәара
18:04
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аурыс кино афестиваль Аԥсны: акинорежиссиор игәаанагара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Первый кинофестиваль в Сухуме: интервью с режиссером "Малыша" Симоновым
18:34
26 мин
On air
21:00
30 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Первый кинофестиваль в Сухуме: интервью с режиссером "Малыша" Симоновым
21:34
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/vyrabotka-rekomendatsiy-i-profilaktika-zukhba-o-zadachakh-obschestva-kardiologov-abkhazii-1066865943.html
Выработка рекомендаций и профилактика: Зухба о задачах Общества кардиологов Абхазии
Выработка рекомендаций и профилактика: Зухба о задачах Общества кардиологов Абхазии
Sputnik Абхазия
Общество кардиологов Абхазии создано в республике по инициативе Министерства здравоохранения. 09.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-09T22:16+0300
2026-11-09T22:16+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
здравоохранение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/09/1066865775_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_9ba56a98a7f9080412c2128e2bfdee40.jpg
О том, какие задачи и проблемы будет решать Общество кардиологов Абхазии, почему открытие сосудистого центра стало прорыв в абхазской медицине, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Общества кардиологов республики, врач-кардиолог сухумской клинической больницы Аида Зухба.Предстоит создать свои рекомендации, которые будут основаны на международных и российских рекомендациях, но при этом нужно адаптировать их к условиям работы в стационарах, в районах и поликлиниках страны, уточнила кардиолог.По словам Зухба, этот вопрос создания Общества назревал уже давно, но инициатива исходила от главы Минздрава Абхазии Астамура Гуния и была реализована при поддержке ведомства.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0b/09/1066865775_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6a64e9af6bd643743dfe694f0ecc1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, здравоохранение, видео
видео, мультимедиа, здравоохранение, видео

Выработка рекомендаций и профилактика: Зухба о задачах Общества кардиологов Абхазии

22:16 09.11.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Общество кардиологов Абхазии создано в республике по инициативе Министерства здравоохранения.
О том, какие задачи и проблемы будет решать Общество кардиологов Абхазии, почему открытие сосудистого центра стало прорыв в абхазской медицине, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Общества кардиологов республики, врач-кардиолог сухумской клинической больницы Аида Зухба.
Предстоит создать свои рекомендации, которые будут основаны на международных и российских рекомендациях, но при этом нужно адаптировать их к условиям работы в стационарах, в районах и поликлиниках страны, уточнила кардиолог.
По словам Зухба, этот вопрос создания Общества назревал уже давно, но инициатива исходила от главы Минздрава Абхазии Астамура Гуния и была реализована при поддержке ведомства.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0