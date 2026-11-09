https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/vyrabotka-rekomendatsiy-i-profilaktika-zukhba-o-zadachakh-obschestva-kardiologov-abkhazii-1066865943.html

Выработка рекомендаций и профилактика: Зухба о задачах Общества кардиологов Абхазии

Выработка рекомендаций и профилактика: Зухба о задачах Общества кардиологов Абхазии

Sputnik Абхазия

Общество кардиологов Абхазии создано в республике по инициативе Министерства здравоохранения. 09.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-09T22:16+0300

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О том, какие задачи и проблемы будет решать Общество кардиологов Абхазии, почему открытие сосудистого центра стало прорыв в абхазской медицине, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Общества кардиологов республики, врач-кардиолог сухумской клинической больницы Аида Зухба.Предстоит создать свои рекомендации, которые будут основаны на международных и российских рекомендациях, но при этом нужно адаптировать их к условиям работы в стационарах, в районах и поликлиниках страны, уточнила кардиолог.По словам Зухба, этот вопрос создания Общества назревал уже давно, но инициатива исходила от главы Минздрава Абхазии Астамура Гуния и была реализована при поддержке ведомства.

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