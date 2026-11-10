https://sputnik-abkhazia.ru/20261110/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-11-noyabrya-1066874976.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В среду, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 10.11.2026, Sputnik Абхазия

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2026-11-10T18:34+0300

2026-11-10T18:34+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В среду, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С. Температура морской воды – +18°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии