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Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В среду, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 10.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-10T18:34+0300
2026-11-10T18:34+0300
2026-11-10T18:34+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В среду, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С. Температура морской воды – +18°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В среду, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды – +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +16°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +17°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +16°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +15°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +17°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +14°С.
Гал – ночью +5°С, днем +15°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +14°С.