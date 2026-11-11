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Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения
Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения
Sputnik Абхазия
Некоторые хронические заболевания требуют регулярного контроля за состоянием пациента, из-за чего государство несет расходы. 11.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-11T11:30+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Хронические неинфекционные, сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания – это главные вызовы для системы здравоохранения, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко участникам IV ярмарки продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения.Он добавил, что технологический суверенитет в области медицины начинается с контроля над всей цепочкой создания стоимости.В России медицинская наука развивается на глубоком фундаментальном уровне, идут разработки области оптических биосенсоров, микрофлюидных тест-систем, создания новых биорезорбируемых материалов."Мы закрываем критически важные ниши, обеспечивая независимость от внешних компонентов на всех этапах – от ранней диагностики до производства готовой лекарственной формы", – заключил министр.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
здравоохранение, новости, россия
здравоохранение, новости, россия
Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения
11:30 11.11.2026 (обновлено: 13:14 11.11.2026)
Некоторые хронические заболевания требуют регулярного контроля за состоянием пациента, из-за чего государство несет расходы.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Хронические неинфекционные, сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания – это главные вызовы для системы здравоохранения, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко участникам IV ярмарки продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения.
"Основа здоровья нации и экономики – это борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями. Сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные заболевания требуют не разового вмешательства, а непрерывного, предиктивного ведения пациента", – сказал министр.
Он добавил, что технологический суверенитет в области медицины начинается с контроля над всей цепочкой создания стоимости.
В России медицинская наука развивается на глубоком фундаментальном уровне, идут разработки области оптических биосенсоров, микрофлюидных тест-систем, создания новых биорезорбируемых материалов.
"Мы закрываем критически важные ниши, обеспечивая независимость от внешних компонентов на всех этапах – от ранней диагностики до производства готовой лекарственной формы", – заключил министр.