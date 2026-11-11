https://sputnik-abkhazia.ru/20261111/murashko-nazval-glavnye-vyzovy-v-sfere-zdravookhraneniya-1066888662.html

Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения

Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения

Sputnik Абхазия

Некоторые хронические заболевания требуют регулярного контроля за состоянием пациента, из-за чего государство несет расходы. 11.11.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Хронические неинфекционные, сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания – это главные вызовы для системы здравоохранения, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко участникам IV ярмарки продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения.Он добавил, что технологический суверенитет в области медицины начинается с контроля над всей цепочкой создания стоимости.В России медицинская наука развивается на глубоком фундаментальном уровне, идут разработки области оптических биосенсоров, микрофлюидных тест-систем, создания новых биорезорбируемых материалов."Мы закрываем критически важные ниши, обеспечивая независимость от внешних компонентов на всех этапах – от ранней диагностики до производства готовой лекарственной формы", – заключил министр.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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здравоохранение, новости, россия