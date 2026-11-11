Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа милициа 105 шықәса ахыҵит: аполковник ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа Аҟәа рҵара иацырҵоит: ахҳәаа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
"Гостеприимная Абхазия": как конкурс меняет людей и вдохновляет на новые идеи
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Остановится ли продвижение НАТО на Восток: глава Совбеза об угрозах для России и Абхазии
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Зысасгәашә аарту Аԥсны" аицлабра апроектқәа: авторцәа руаӡәк ицәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсаҵлақәа рыхьчара дырӷәӷәоит: абнанхамҩа ахаҭарнак лцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Востребованность кинозалов в Абхазии: взгляд советника президента
18:34
4 мин
Турбаза
"Гостеприимная Абхазия": как конкурс меняет людей и вдохновляет на новые идеи
18:39
21 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Зысасгәашә аарту Аԥсны" аицлабра апроектқәа: авторцәа руаӡәк ицәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсаҵлақәа рыхьчара дырӷәӷәоит: абнанхамҩа ахаҭарнак лцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Востребованность кинозалов в Абхазии: взгляд советника президента
21:34
4 мин
Турбаза
"Гостеприимная Абхазия": как конкурс меняет людей и вдохновляет на новые идеи
21:39
21 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
"Аԥсныеихамҩа" ацифраркра ргәы иҭоуп: аиҳабы ицәажәара
13:19
3 мин
Аиҿцәажәара
Риҵа аамҭала аԥсыӡкра ҟалом: абнахьчаҩ хада ицәажәара
13:22
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥснытәи аҿар Ростов рыԥсшьарамшқәа шырхыргаз: ахҳәаа
13:43
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Посредник
Перепись населения: зачем Абхазии масштабный подсчет и что он изменит
14:18
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Ноты памяти: в Абхазии создают единый архив классической музыки
14:44
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
"Гостеприимная Абхазия"-2: победитель первого сезона о возможностях конкурса
18:49
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20261111/murashko-nazval-glavnye-vyzovy-v-sfere-zdravookhraneniya-1066888662.html
Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения
Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения
Sputnik Абхазия
Некоторые хронические заболевания требуют регулярного контроля за состоянием пациента, из-за чего государство несет расходы. 11.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-11T11:30+0300
2026-11-11T13:14+0300
здравоохранение
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054694814_0:34:1620:945_1920x0_80_0_0_baee501889bd58f78372558d14c98c57.jpg
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Хронические неинфекционные, сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания – это главные вызовы для системы здравоохранения, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко участникам IV ярмарки продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения.Он добавил, что технологический суверенитет в области медицины начинается с контроля над всей цепочкой создания стоимости.В России медицинская наука развивается на глубоком фундаментальном уровне, идут разработки области оптических биосенсоров, микрофлюидных тест-систем, создания новых биорезорбируемых материалов."Мы закрываем критически важные ниши, обеспечивая независимость от внешних компонентов на всех этапах – от ранней диагностики до производства готовой лекарственной формы", – заключил министр.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054694814_97:0:1537:1080_1920x0_80_0_0_e11b5521624dea9a72ef1f30b0f66c0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
здравоохранение, новости, россия
здравоохранение, новости, россия

Мурашко назвал главные вызовы в сфере здравоохранения

11:30 11.11.2026 (обновлено: 13:14 11.11.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Некоторые хронические заболевания требуют регулярного контроля за состоянием пациента, из-за чего государство несет расходы.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Хронические неинфекционные, сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания – это главные вызовы для системы здравоохранения, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко участникам IV ярмарки продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения.

"Основа здоровья нации и экономики – это борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями. Сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные заболевания требуют не разового вмешательства, а непрерывного, предиктивного ведения пациента", – сказал министр.

Он добавил, что технологический суверенитет в области медицины начинается с контроля над всей цепочкой создания стоимости.
В России медицинская наука развивается на глубоком фундаментальном уровне, идут разработки области оптических биосенсоров, микрофлюидных тест-систем, создания новых биорезорбируемых материалов.
"Мы закрываем критически важные ниши, обеспечивая независимость от внешних компонентов на всех этапах – от ранней диагностики до производства готовой лекарственной формы", – заключил министр.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0