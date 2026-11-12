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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 ноября
Sputnik Абхазия
Температура морской воды – +17°С.у, 13 ноября, на территории ч ерноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром ожидаются осадки. 12.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-12T19:30+0300
2026-11-12T19:30+0300
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Температура морской воды – +17°С.у, 13 ноября, на территории ч ерноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром ожидаются осадки.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, погода в абхазии
новости, погода в абхазии
Температура морской воды – +17°С.у, 13 ноября, на территории ч ерноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром ожидаются осадки.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +712°С, днем +20°С.
Гагра – ночью +13°С, днем +21°С.
Пицунда – ночью +11°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +12°С, днем +20°С.
Новый Афон – ночью +13°С, днем+21°С.
Очамчыра – ночью+ 10°С, днем +18°С.
Гал – ночью +10°С, днем +18°С.
Ткуарчал – 0 ночью +7°С, днем + 15°С.