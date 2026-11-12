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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 ноября

Sputnik Абхазия

Температура морской воды – +17°С.у, 13 ноября, на территории ч ерноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром ожидаются осадки. 12.11.2026, Sputnik Абхазия

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Температура морской воды – +17°С.у, 13 ноября, на территории ч ерноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром ожидаются осадки.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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