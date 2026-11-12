https://sputnik-abkhazia.ru/20261112/svo-operativnaya-obstanovka-na-sumskom-napravlenii-1066925983.html

СВО: оперативная обстановка на Сумском направлении

СВО: оперативная обстановка на Сумском направлении

Sputnik Абхазия

Sputnik. 12.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-12T22:35+0300

2026-11-12T22:35+0300

2026-11-12T22:35+0300

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Sputnik.Вооруженные силы России методично перемалывают оборону ВСУ на всей линии фронта – от Сумской и Харьковской областей на севере до Запорожской и Херсонской на юге. Группировка войск "Север" уверенно расширяет зону безопасности, развивает успех в Сумской области – российские штурмовые подразделения освободили село Никольское, и подошли к городу Сумы на 10 км – это минимальное с 2022 года расстояние.На Сумском направлении в ноябре заметно активизировались боевые действия, российские войска приближаются к областному центру, и во вторник освободили село Никольское, расположенное в девяти километрах к югу от Юнаковки, широко известной по курской авантюре ВСУ и НАТО 2024 года. Далее – продвинулись к населенному пункту Битица.Сумы – не Чернигов, отсюда до Киева по прямой – 280 км, и все же для расширения зоны безопасности у приграничных регионов России контроль над территорией Сумщины очень важен. Группировка войск "Север" 11 ноября нанесла поражение двум механизированным, двум аэромобильным бригадам ВСУ и четырем бригадам теробороны близ населенных пунктов Битица, Ямное, Ольшанка, Пушкаревка, Стецковка, Фотовиж, Великая Рыбица Сумской области.Подразделения группировки "Север" 12 ноября заняли более выгодные рубежи, разгромив формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны близ города Путивль и Спасское в Сумской области. "Северяне" развивают успех вопреки объективным трудностям – на фронте осеннее межсезонье, снижающее операционную активность. Кроме того, Сумская область богата густыми лесами, водными преградами и заболоченными участками местности.Украинские наблюдатели чрезвычайно встревожены прорывом Российской армии к Сумам, утратой за день до 50 кв. км территории. В Киеве село Никольское считалось одним из мощных укрепрайонов, и базой спецназа ВСУ для диверсионно-разведывательных действий в приграничных регионах России. Прорыв закономерен: украинская оборона держится за счет массового применения FPV-дронов, на передовой пехоты не хватает, а расчеты "дроноводов" уязвимы. Когда беспилотные позиции ВСУ выявляют и уничтожают, российские штурмовые подразделения быстрее продвигаются вперед.Тыловое обеспечение (натовские поставки) и логистику передовых частей ВСУ ежедневно сокрушают высокоточные удары России по объектам транспорта и энергетики.Тьма сгустилась над УкраинойВС России систематически уничтожают резервы, боевую технику и склады боеприпасов ВСУ в Сумской области. Продолжают ракетные удары по днепровским мостам, цехам ВПК, другим стратегическим объектам противника – в Киеве и подконтрольных ему регионах, а также по сухогрузам с натовским вооружением в акватории Черного моря. Постоянное электроснабжение и транспортное сообщение на территории "незалежной" необратимо уходит в прошлое.В Киеве в ночь на 12 ноября прилетело по заводу "Генератор", в цехах которого собирали американские БПЛА "Хорнет". В Киевской области горит завод "Керамет", где производили компоненты твердого ракетного топлива. Мощная детонация зафиксирована в Ирпене и в районе Белой Церкви. В Броварах "демилитаризовано" авиационное предприятие по сборке FPV-дронов. Уничтожен еще один склад боеприпасов ВСУ – под крышей ТЦ "Эпицентр".За минувшие сутки поражены военные аэродромы и пункты временной дислокации украинских войск в 154-х районах. Серия ударов прилетела по портам Ильичевска, Одессы, Измаила, и по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Освобождение Украины от бандеровщины и мазеповщины, очищение от западной скверны продолжается в непрерывном режиме. Изначально поставленные цели российской СВО остаются неизменными.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что с начала 2026 года российские войска освободили 6,5 тысяч квадратных километров и 310 населенных пунктов. За скупыми цифрами – огромная и невероятно сложная боевая работа.За время СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, более 285050 БПЛА, 672 зенитных ракетных комплекса, 31602 танка и других боевых бронемашин, 1796 РСЗО, 36910 орудий полевой артиллерии и минометов противника. Безвозвратные потери ВСУ давно превысили один миллион военнослужащих, и продолжают расти.На территории Украины во второй раз зафиксировано глобальное ограничение космического Интернета – на скоростях летательных аппаратов более 160 км/час отключаются бортовые терминалы Starlink и Starshield. Украинской прокси-армии еще раз напомнили о полной зависимости от американских технологий. Однако, киевские марионетки "закусили удила, и официально призвали украинских граждан не ждать быстрого мира, готовится к тяжелой зиме, продолжению войны. Тьма безысходности сгустилась над Украиной, которой предписано некими западными хозяевами "самоубиться об Россию".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/svo-nastuplenie-rossiyskikh-voysk-v-donbasse-1066860214.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261112/1066915570.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/1066849586.html

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мнение, авторы, колумнисты, спецоперация, россия, украина