https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/svo-nastuplenie-rossiyskikh-voysk-v-donbasse-1066860214.html

СВО: наступление российских войск в Донбассе

СВО: наступление российских войск в Донбассе

Sputnik Абхазия

Sputnik. 09.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-09T18:03+0300

2026-11-09T18:03+0300

2026-11-09T18:03+0300

мнение

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Sputnik. Российская армия продолжает охват Славянско-Краматорской агломерации и крупнейшего укрепрайона ВСУ, перемалывает резервы противника в Красном Лимане, уничтожает энергетическую и транспортную инфраструктуру бандеровцев в глубоком оперативном тылу. Агрессивное бессилие европейских стран НАТО Киеву не поможет.ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта, и охватывают последнюю крупную "фортецию" противника в Донбассе. Российским войскам необходимо преодолеть около 40 км, чтобы сомкнуть сегодняшние "клещи" с севера (Богородичное) и юга (Андреевка) – в 10 км западнее Славянска и Краматорска. Оккупационные украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения агломерации, особенно семей с детьми, но заботятся они не о людях – о мобилизационных ресурсах для ВСУ.За минувшие сутки войска группировки "Запад" в Донбассе нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Ильичовки и Маяков. Подразделения "Южной" группировки разгромили формирования девяти бригад ВСУ близ населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Славянск, Николаевка, Красный Молочар и Райгородок. Войска группировки "Центр" нанесли поражение десяти бригадам ВСУ и Нацгвардии в районах населенных пунктов Яковлевка, Роганское, Золотые Пруды, Криницы, Новопавловка, Каменка, Веровка и Криворожье. По данным Минобороны РФ, за сутки 8 – 9 ноября безвозвратные потери украинской прокси-армии в Донбассе составили более 730 военнослужащих.Группировка "Запад" восстановила доминирующие позиции в районе Красного Лимана – операция "Вивальди" превратилась в испепеляющий ад для ВСУ. Войска группировки "Центр" обходят Дружковку с севера, держат под огневым контролем ключевую трассу Н20. Непосредственно в Дружковке российская авиация эффективно ровняет с землей оборону ВСУ. Южнее российские подразделения полностью зачистили от бандеровцев Новогригоровку, установили полный контроль над поселком.ВС России ежесуточно уничтожают массированными ударами критическую – транспортную и энергетическую инфраструктуру противника. В ночь на 9 ноября прилетело по местам производства ударных БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ВПК и объектов ВСУ. В Полтавской области поражен Глобинский завод, на котором собирали БПЛА большой дальности. В Киевской области – электроподстанция близ города Белая Церковь. В Днепропетровской и Черкасской областях "погашены" еще две электроподстанции. В Винницкой области поражена тяговая электроподстанция. В черноморской акватории близ Одессы горит сухогруз с вооружением для ВСУ.В Кременчуге уничтожен командный пункт одной из бригад ВСУ. В Черкасской области прилетело по военному аэродрому близ города Умань. "Демилитаризованы" военные и промышленные объекты Житомирской, Хмельницкой и Волынской областей. После серии российских ракетных ударов киевские мосты через Днепр значительно повреждены, и могут обрушиться в любое время – логистика ВСУ на левом берегу чрезвычайно уязвима.Проект "Анти-Россия" закрываетсяПо данным СВР России, Брюссель считает присутствующих в странах ЕС более 1 млн украинских мужчин отличным расходным материалом для "второго акта" прокси-войны с Россией. Однако для продолжения у европейских стран НАТО нет денег и оружия. Европейские лидеры еще пытаются повернуть Историю вспять, однако им пора возвращаться в суровую реальность.В Польше, примерно в 100 км от украинской границы стартовали первые учения "коалиции желающих" по обеспечению безопасности Украины с участием около 2800 военнослужащих из 11 стран. Для противостояния с Россией отважная Франция направила 1100 "штыков", "Туманный Альбион" (Британия) – 300, прочие "желающие" прислали в среднем по 150 бойцов. Независимо от деклараций ("сдерживание возможного повторного наступления России"), это "войско" напоминает "фиговый листок" для прикрытия геополитического позора Европы и НАТО. Словацкое издание Pravda сообщило: Евросоюз получил в лице Украины собственный "Афганистан", и ничего не может с этим сделать.В рамках обязательств по военной помощи Украине в 2026 году европейским странам НАТО не хватает 7 млрд евро. Нет денег – нет оружия. "Танец с саблями" близ украинских границ бесполезен. И массовые протесты в крупнейших странах Европы – закономерная реакция общества на провальную политику "пушки вместо масла". Вероятно, сентябрьский первый саммит "Карпатской восьмерки" во главе с Зеленским станет последним: "Мавр сделал свое дело, и должен уйти". Немецкая Berliner Zeitung оптимистично предсказала Зеленскому судьбу "неудачника в изгнании".Европейские страны НАТО развитым ВПК и сопоставимыми с США военными возможностями в ближнем космосе – не располагают, и не способны изменить статус аутсайдеров до середины 2030-х годов. Вашингтон способен помочь (продлить агонию бандеровцев), однако многолетние "инвестиции Байдена" и поставки оружия Киеву администрацией Трампа приносят все меньше доходов, создают все больше угроз безопасности Северной Америке. К тому же война с Ираном изрядно опустошила ракетные арсеналы Пентагона. Провальный проект "Анти-Россия" закрывается.Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News констатировал: Запад фактически ничего не добился поставками оружия Киеву, и после окончания конфликта границы Украины "несколько изменятся". Итальянская газета Il Fatto Quotidiano ранее сообщила: Киев в панике от перспективы "новой Ялты", решения судьбы Украины великими державами без участия Украины. Это достойный исторический урок всем любителям "порезвиться" на постсоветском пространстве – в ущерб интересам и национальной безопасности России.Госсекретарь Марко Рубио сегодня заявил: США намерены сделать гарантии безопасности для Украины одним из главных вопросов переговоров в Абу-Даби 10 – 11 ноября. Закономерно возникает вопрос: кто, кроме России, может гарантировать Украине безопасность? Наверняка не те, кто "расширился" до прокси-войны с РФ, и этим уничтожил больше миллиона "украинских индейцев".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20261011/neveroyatno-no-koe-v-chem-zelenskiy-okazalsya-absolyutno-prav-1066271230.html

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мнение, авторы, колумнисты, спецоперация