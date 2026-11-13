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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной... 13.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-13T19:30+0300
2026-11-13T19:30+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза. В воскресенье ожидается заметное похолодание.Атмосферное давление повышенное и нестабильное.Ветер, слабый и умеренный 2-7 метра в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное – 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 ноября
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза. В воскресенье ожидается заметное похолодание.
Атмосферное давление повышенное и нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный 2-7 метра в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +13°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +17°С.
Гал – ночью +14°С, днем +7°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +15°С.