https://sputnik-abkhazia.ru/20261113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-14-i-15-noyabrya-1066945415.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной... 13.11.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 ноября, на черноморском побережье Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза. В воскресенье ожидается заметное похолодание.Атмосферное давление повышенное и нестабильное.Ветер, слабый и умеренный 2-7 метра в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное – 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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