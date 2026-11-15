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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В понедельник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 15.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-15T18:35+0300
2026-11-15T18:35+0300
2026-11-15T18:35+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В понедельник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое. Температура воздуха ночью от +3 до +8°С, днем от +9 до +14°С. Температура морской воды +17°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В понедельник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление – высокое.
Температура воздуха ночью от +3 до +8°С, днем от +9 до +14°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +7°С, днем +13°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +7°С, днем +13°С.
Новый Афон – ночью +8°С, днем +14°С.
Очамчыра – ночью +7°С, днем +13°С.
Гал – ночью +7°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +12°С.