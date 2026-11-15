https://sputnik-abkhazia.ru/20261115/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-16-noyabrya-1066956417.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В понедельник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 15.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-15T18:35+0300

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погода в абхазии

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В понедельник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое. Температура воздуха ночью от +3 до +8°С, днем от +9 до +14°С. Температура морской воды +17°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии