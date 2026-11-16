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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20261116/malysh-na-drayve-i-otryv-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1066893561.html
Малыш на "драйве" и отрыв Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь
Малыш на "драйве" и отрыв Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 7171 штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 16.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии в октябре выписали 198 штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения – на 14 больше, чем в сентябре.Сухум в этот раз превзошел сам себя. Столица республики в октябре сильно оторвалась от ближайших соперников.Если месяцем ранее в Сухуме штрафным санкциям подверглось 63 нетрезвых автомобилиста, то в октябре их количество составило 92. Ближе всех к лидеру оказались Гагра с 39 протоколами и Гудаута с 33.Остальные участники "алкозаезда" существенно отстали от тройки. В шаге от "пьедестала" оказался Очамчырский район, а вслед за ним расположились Гулрыпшский, Сухумский, Галский и Ткуарчалский районы.Если сложить все "письма счастья", выписанные сотрудниками ГАИ в течение месяца во всех этих районах страны, то их количество всего на один штраф превысит показатели Гудауты, занявшей третью строчку нашей рейтинга.Не все 198 нарушителей были жителями Абхазии. 15 из них – это гости из России, а также по одному гражданину из Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы.В возрастной категории также произошли существенные перестановки. Третий месяц подряд в нашу статистику попадает несовершеннолетний нетрезвый автолюбитель. Как и его предшественникам, ему 17 лет, и он из Сухума.Самому старшему автомобилисту, севшему за руль в состоянии опьянения в октябре, было 70 лет. Он из Приморского края России и старше сентябрьского "чемпиона" на семь лет. "Золото" в рассматриваемой категории в прошлом месяцев "завоевали" автолюбители подшофе в возрасте от 35 до 40 лет – 41 человек. "Серебро" досталось тем, кому от 30 до 35 лет, а "бронза" ушла к любителям адреналина в крови в возрасте от 40 до 45 лет.Не сумели "проскочить" и пять представительниц прекрасной половины человечества. Три из них были из России, две – из Сухума и Гагры. Самой младшей было 35 лет, а самой старшей – 54 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261002/1066113589.html
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абхазия, гаи

Малыш на "драйве" и отрыв Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

08:00 16.11.2026 (обновлено: 08:43 16.11.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукИнспектор ГАИ
Инспектор ГАИ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 7171 штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии в октябре выписали 198 штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения – на 14 больше, чем в сентябре.
Сухум в этот раз превзошел сам себя. Столица республики в октябре сильно оторвалась от ближайших соперников.
Если месяцем ранее в Сухуме штрафным санкциям подверглось 63 нетрезвых автомобилиста, то в октябре их количество составило 92. Ближе всех к лидеру оказались Гагра с 39 протоколами и Гудаута с 33.
Остальные участники "алкозаезда" существенно отстали от тройки. В шаге от "пьедестала" оказался Очамчырский район, а вслед за ним расположились Гулрыпшский, Сухумский, Галский и Ткуарчалский районы.
Если сложить все "письма счастья", выписанные сотрудниками ГАИ в течение месяца во всех этих районах страны, то их количество всего на один штраф превысит показатели Гудауты, занявшей третью строчку нашей рейтинга.
Не все 198 нарушителей были жителями Абхазии. 15 из них – это гости из России, а также по одному гражданину из Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы.
В возрастной категории также произошли существенные перестановки. Третий месяц подряд в нашу статистику попадает несовершеннолетний нетрезвый автолюбитель. Как и его предшественникам, ему 17 лет, и он из Сухума.
Ситуацию с ДТП в Абхазии обсудили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Абхазии под председательством первого замгенпрокурора Дамира Квициния - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2026
В Абхазии
Ситуацию с ДТП в Абхазии обсудили на совещании руководителей правоохранительных органов
2 октября, 20:24
Самому старшему автомобилисту, севшему за руль в состоянии опьянения в октябре, было 70 лет. Он из Приморского края России и старше сентябрьского "чемпиона" на семь лет.
"Золото" в рассматриваемой категории в прошлом месяцев "завоевали" автолюбители подшофе в возрасте от 35 до 40 лет – 41 человек. "Серебро" досталось тем, кому от 30 до 35 лет, а "бронза" ушла к любителям адреналина в крови в возрасте от 40 до 45 лет.
Не сумели "проскочить" и пять представительниц прекрасной половины человечества. Три из них были из России, две – из Сухума и Гагры. Самой младшей было 35 лет, а самой старшей – 54 года.
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