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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного... 16.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-16T18:24+0300
2026-11-16T18:24+0300
2026-11-16T18:24+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды – +16°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды – +16°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +9°С, днем +17°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +8°С, днем +17°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +17°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +18°С.
Очамчыра – ночью +8°С, днем +16°С.
Гал – ночью +8°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +13°С.