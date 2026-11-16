https://sputnik-abkhazia.ru/20261116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-noyabrya-1066990030.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного... 16.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-16T18:24+0300

2026-11-16T18:24+0300

2026-11-16T18:24+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды – +16°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии