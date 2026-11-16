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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-noyabrya-1066990030.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного... 16.11.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды – +16°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября

18:24 16.11.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды – +16°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +9°С, днем +17°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +8°С, днем +17°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +17°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +18°С.
Очамчыра – ночью +8°С, днем +16°С.
Гал – ночью +8°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +13°С.
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