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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В среду, 18 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного... 17.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-17T19:00+0300
2026-11-17T19:00+0300
2026-11-17T19:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В среду, 18 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В среду, 18 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +9°С, днем +16°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +17°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +17°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +16°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +17°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +16°С.
Гал – ночью +9°С, днем +15°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +14°С.