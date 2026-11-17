https://sputnik-abkhazia.ru/20261117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-18-noyabrya--1067010751.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В среду, 18 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного... 17.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-17T19:00+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В среду, 18 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии