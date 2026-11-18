https://sputnik-abkhazia.ru/20261118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-19-noyabrya-1067031552.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В четверг, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами... 18.11.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В четверг, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В горах мокрый снег. Атмосферное давление пониженное. Температура морской воды – +17°С. ов в секунду .Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды – +17°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии