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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В четверг, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами... 18.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-18T18:20+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В четверг, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В горах мокрый снег. Атмосферное давление пониженное. Температура морской воды – +17°С. ов в секунду .Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды – +17°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В четверг, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В горах мокрый снег.
Атмосферное давление пониженное.
Температура морской воды – +17°С. ов в секунду .
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +9°С, днем +13°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +13°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +13°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +12°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +13°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +13°С.
Гал – ночью +9°С, днем +12°С.
Ткуарчал – ночью +8°С, днем +11°С.