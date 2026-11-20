https://sputnik-abkhazia.ru/20261120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-noyabrya-1067094176.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами... 20.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-20T19:36+0300

2026-11-20T19:36+0300

2026-11-20T19:36+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен с градом. В горах мокрый снег. Атмосферное давление – нестабильное.Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15.°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное – 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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