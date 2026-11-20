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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами... 20.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-20T19:36+0300
2026-11-20T19:36+0300
2026-11-20T19:36+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен с градом. В горах мокрый снег. Атмосферное давление – нестабильное.Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15.°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное – 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 ноября
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен с градом. В горах мокрый снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15.°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды, слабое и умеренное – 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +10°С, днем + 14°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +11°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +13°С.
Гал ночью – ночью +7°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +4°С, днем +12°С.