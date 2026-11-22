https://sputnik-abkhazia.ru/20261122/flagman-abkhazskogo-futbola-99-let-sukhumskomu-dinamo--1067098422.html

Флагман абхазского футбола: 99 лет сухумскому "Динамо"

Флагман абхазского футбола: 99 лет сухумскому "Динамо"

Sputnik Абхазия

22 ноября исполнилось 99 лет со дня создания сухумского "Динамо". Об истории прославленного клуба и его выступлениях на разных соревнованиях читайте в... 22.11.2026, Sputnik Абхазия

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22 ноября исполнилось 99 лет со дня создания сухумского "Динамо". Об истории прославленного клуба и его выступлениях на разных соревнованиях читайте в материале Sputnik.SputnikГлавная абхазская командаСухумское "Динамо" – команда с многолетней историей, которая известна не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами. Столичный клуб был создан в 1927 году. В нем играли футболисты, которые становились известными мастерами, среди них легендарный Никита Симонян.Он пришел в "Динамо" в 1944 году и сразу стал лидером команды. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав. В 1946 году Симонян начал выступать за московский клуб, затем перешел в "Спартак".В своих воспоминаниях о периоде, связанном с Абхазией, он отмечал, что в сухумском "Динамо" собралась хорошая компания. Среди своих товарищей он отмечал вратаря Владимира Маргания, Ниязи Дзяпшба, Юрия Грамматикопуло, Павла Сичинава, Александра Седова и Геннадия Бондаренко.За заслуги абхазского футбола перед советским спортом в 1946 году команда из Абхазии получила право выступать в чемпионате Советского Союза среди команд мастеров класса Б.Впервые футболисты "Динамо" приняли участие в Чемпионате СССР под названием "Рица". Было решено, что станет символично играть под абхазским названием.Однако с 1962 года игроки столичной команды выступали под своим динамовским флагом.Повышение в классеВ 1989 году "Динамо" получило возможность играть в Первой лиге. Там команда провела 1990 и 1991 года. В первом розыгрыше, будучи новичками, сухумчане в 38 матчах одержали 14 побед, 8 игр завершили вничью и 16 проиграли, заняв в итоговой таблице 12 место. В свой дебютный сезон поспешно собранная команда опередила многие опытные клубы: "Зенит", "Кубань", "Котайк", "Кайрат". Лучшим бомбардиром сезона стал Георгий Чалигава с 12 мячами.В 1991 году команда заняла шестое место и получила право играть в Высшей лиге Чемпионата СССР. Руководил командой в тот период известный российский тренер Олег Долматов.После распада СССР Федерация футбола СССР объявила о новом турнире – чемпионате СНГ. Высшая лига чемпионата должна была проходить в двух группах, в состав одно из них включили сухумское "Динамо". Но турнир не состоялся – федерации футбола бывших советских республик предпочли проводить независимые чемпионаты.В первом розыгрыше чемпионата после Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году, "Динамо" завоевало золотые медали.С начала 2000-х годов "Динамо" не могло участвовать в чемпионате страны – не было ни игроков, ни тренеров. В 2009 году в Абхазии был вновь воссоздан клуб "Динамо", который стал правопреемником и продолжателем традиций сухумской футбольной команды, образованной в 1927 году.Возвращение в большой футбол оказалось удачным. Были завоеваны бронзовые медали Чемпионата и Кубок Абхазии, в финале в дополнительное время обыгран чемпион страны ФК "Гагра".С 2010 года "Динамо" дважды стало победителем Кубка Абхазии – в 2010 и 2023 годах. А также дважды обладателем Суперкубка Абхазии – в 2011 и 2024 годах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261012/futbolist-proslavivshiy-abkhaziyu-k-stoletiyu-so-dnya-rozhdeniya-nikity-simonyana--1066215833.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171213/oleg-dolmatov-o-suxumskom-dinamo-bol-po-toj-komande-vsegda-so-mnoj-1022477380.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261117/1067016462.html

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