https://sputnik-abkhazia.ru/20261122/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-23-noyabrya-1067121787.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В понедельник, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 22.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-22T18:45+0300

2026-11-22T18:45+0300

2026-11-22T18:45+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В понедельник, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром временами дождь разной интенсивности и продолжительности, днем без осадков. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С. Температура морской воды– +17°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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