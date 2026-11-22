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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В понедельник, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 22.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-22T18:45+0300
2026-11-22T18:45+0300
2026-11-22T18:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В понедельник, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром временами дождь разной интенсивности и продолжительности, днем без осадков. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С. Температура морской воды– +17°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В понедельник, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром временами дождь разной интенсивности и продолжительности, днем без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды– +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +5°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +6°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +14°С.
Гал – ночью +4°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +12°С.