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Sputnik недели: юбилей Рицинского парка, День города Гал и назначение Дениса Царгуш

Sputnik недели: юбилей Рицинского парка, День города Гал и назначение Дениса Царгуш

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 16 по 22 ноября. 22.11.2026, Sputnik Абхазия

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О том, какие поручения дал президент Бадра Гунба по вопросам подготовки гуманитарного форума, как прошла Абхазская юридическая неделя и что пожелал президент сотрудникам Рицинского парка, как отметили День города Гал и какой новый турмаршрут может появиться в республике, читайте в материале Sputnik. SputnikГуманитарный форумВ середине декабря в Абхазии планируют провести инициированный президентом Бадрой Гунбой гуманитарный форум. Вопросы организации форума глава государства обсудил с представителями научной, образовательной и общественной сферы на минувшей неделе. Гунба отметил важность социальной и гуманитарной сферы в развитии страны. Во многом они зависят от решения экономических задач. Однако ожидать повышения уровня экономического благосостояния и не работать над решением главных социальных и гуманитарных вопросов невозможно, подчеркнул президент. Он поручил изучить опыт профильных ведомств, структур и программ, которые реализуются на территории России, и возможность их внедрения в Абхазии. Президент добавил, что в рамках форума будет актуально обсудить темы матерей, получающих социальные пособия в России, и пенсионеров, бывших сотрудников правоохранительной системы, которые ранее получали выплаты в РФ. Абхазская юридическая неделяС 19 по 21 ноября в Сухуме проходила Абхазская юридическая неделя, посвященная 10-летию со дня образования Конституционного суда страны. В ходе торжественного заседания президент Бадра Гунба подчеркнул, что создание КС определило новый этап развития правовой системы Абхазии. "Принятие Конституции Абхазии 26 ноября 1996 года стало важнейшим этапом становления нашей государственности", — сказал президент. Он добавил, что Конституция заложила основы организации государственной власти, определила принцип ее разделения и главную конституционную ценность. Председатель судебного органа Диана Пилия отметила, что за 10 лет Конституционный суд прошел путь от становления к собственной практике. "Мы рассматривали жалобы граждан, запросы органов власти и судов, вырабатывали подходы к толкованию Конституции. Каждый раз мы руководствовались одним правилом — Конституционный суд решает исключительно вопросы права", — подчеркнула она. Сегодня Конституционный суд — признанный элемент правовой системы Абхазии, а за каждым его решением стоит глубокое изучение правовых вопросов и личная ответственность каждого судьи, добавила Пилия. Программа юридической недели также включала в себя международную конференцию, форсайт-сессии, циклы лекций по ряду актуальных тем. Юбилей Рицинского парка и приз Раша ХутабаФорум, приуроченный к 30-летию со дня создания Рицинского реликтового национального парка, прошел в Гудауте 20 ноября. В нем принял участие Бадра Гунба. Он рассказал, что заповедник — жемчужина Кавказа и одно из величайших природных сокровищ страны, которое стало его визитной карточкой. Кроме того, 20 ноября в Гудаутской ДЮСШ открылся международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона Европы и СССР, кавалера орденов "Ахьдз-Апша" II и III степеней Раша Хутаба. Церемонию открытия также посетил Бадра Гунба, который отметил, что достижения и преданность делу Раша Хутаба прославили Абхазию далеко за ее пределами. "Сегодня вы под крылом этого знаменитого, очень значимого человека для нашего народа имеете возможность развивать свой навык, опыт", — обратился президент к участникам. Он пожелал спортсменам честной борьбы и заслуженных побед, а юбиляру — крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Встреча Гунба и БабуринаНа уходящей неделе Бадра Гунба принял российского государственного и общественного деятеля Сергея Бабурина. Президент отметил, что в республике помнят о многолетней поддержке Бабурина, его внимании к республике и солидарности с абхазским народом. Бабурин подчеркнул, что продолжит по мере своих возможностей оказывать поддержку Абхазии и ее народу, и обратил внимание на позитивные изменения в республике. Сергей Бабурин — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, почетный гражданин республики и иностранный член Академии наук Абхазии. Он прибыл в Сухум для участия в мероприятиях, посвященных десятилетию Конституционного суда. Назначение Дениса ЦаргушБадра Гунба поздравил Дениса Царгуш с назначением на должность старшего тренера молодежной сборной России по вольной борьбе. В телефонном разговоре президент подчеркнул, что назначение — большое достижение для Царгуш, которым гордятся на родине. Глава государства пожелал ему успехов на ответственной должности и новых профессиональных свершений. Царгуш — Заслуженный мастер спорта России и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.Комитетские заседанияМеры по борьбе с монополизацией сферы туризма обсудили в Парламенте Абхазии. Проект закона о предупреждении монополизации отельного бизнеса рассмотрел комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием министра туризма Астамура Логуа. Проект разработан для решения проблемы демпинга, когда крупные туроператоры выкупают номера на условиях жесткой квоты за низкую закупочную цену от отелей, а затем продают их туристам по собственной цене, которая не покрывает даже себестоимость номеров. Разница компенсируется за счет собственной маржи, либо субсидирования из других направлений деятельности компании. Минтуризма предлагает ряд мер против демпинга: По словам министра туризма Астамура Логуа, главная задача разработчиков изменений — не навредить туротрасли, а регулировать ценообразование в ней. Комитет по экономической политике, реформам и инновационным технологиям рекомендовал к принятию в первом чтении поправки в закон "Об инвестиционной деятельности". "Статус преференциальных инвестиционных проектов может быть предоставлен юридическому лицу на стадии реализации инвестиционного проекта до ввода объекта в эксплуатацию", — предложил такой пункт внести в проект закона председатель комитета Резо Зантария. Суть проекта заключается в том, что если компания зарегистрировала в Минэкономики приоритетный проект, то она получит льготы еще на стадии реализации проекта, в том числе в виде освобождения от оплаты НДС, налогов на прибыль и на имущество. Комитет также рекомендовал к рассмотрению законопроект "О возобновляемых источниках энергии". Как объяснил Резо Зантария, существует три варианта законопроекта, два из которых зарегистрированы: один подготовлен Администрацией президента, другой самим Резо Зантария. Объединение маршрутовРоссия и Абхазия создадут совместный туристический маршрут по местам античного наследия. Решение приняли 18 ноября на заседании Совета по туризму Ассамблеи Народов Мира в Москве. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа предложил включить в маршрут античные и византийские памятники Пицунды, Сухума, Очамчыры и Эшерское городище — древние Питиус, Диоскуриаду, Гюэнос. Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов выступил с идеей объединить маршрутом византийские храмы раннего Средневековья в Абхазии и России, а также организовать подводные экскурсии к затопленным античным городам, в том числе Диоскурии. Ожидается, что проект будет способствовать развитию туристических связей и достижению поставленной президентом Абхазии Бадрой Гунба цели — привлечению пяти миллионов туристов в год. Запустить международный маршрут планируют к началу высокого летнего сезона 2027 года. День города ГалВ прошлую среду Гал отметил День города. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к жителям с поздравлением. Его зачитал вице-президент Беслан Бигвава. Гунба назвал Галский район восточными воротами Абхазии, отметив, что его жители всегда славились трудолюбием и хозяйственностью. В рамках празднования в городе прошли гастрофестиваль и концерт. Павильоны с угощениями посетили вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба и вице-премьер Джансух Нанба. Они поздравили горожан с праздником и пожелали мирной жизни и созидательного труда во благо всей республики. На ярмарке местные производители представили свою продукцию, а повара ресторанов приготовили национальные и зарубежные блюда. В рамках праздника прошел концерт с участием вокальных и хореографических коллективов. У апсара появился символСимвол нацвалюты апсар утвердил Банк Абхазии. Принятие графического символа направлено на формирование единого обозначения денежной единицы, который будет использоваться в информационных и иных материалах, говорится в сообщении Банка. Банк Абхазии выпускает национальную валюту — апсары в виде монет с 2008 года и банкнот с 2018 года. Один апсар равен 10 рублям. Заключение под стражуНодика Квициния заключили под стражу. Ходатайство удовлетворил Сухумский городской суд. Квициния подозревается в покушении на убийство и в незаконном хранении, перевозке и ношении оружия. 15 ноября в Сухуме в результате стрельбы с ранениями в Республиканскую больницу был доставлен Ефрем Кварчия. Подозреваемый Квициния задержан и водворен в СИЗО Службы госбезопасности. Прокуратура города возбудила в его отношении уголовное дело по факту покушения на убийство. Ливень в Сухумском районеЛивень размыл дороги и привел к выходу рек из берегов в Сухумском районе, рассказал Sputnik глава администрации Алхас Читанава. Больше всего пострадала улица Вавилова в селе Дзыгута. На этот час 12 домовладений отрезано от внешнего мира. Для жителей организован проезд в обход пострадавшего участка через частный приусадебный участок. "Также в Синопском ущелье частично размыты подъезды к мостовому переходу, пострадали проселочные дороги в Верхней и Нижней Эшере. По улице Дзидзария в Кяласуре тоже существуют определенные сложности с проездом. Завтра будем отправлять туда спецтехнику", — уточнил он. По словам Читанава, из берегов вышли реки Кяласур и Гумиста. Приступить к восстановительным работам, пока уровень воды не снизится, невозможно. Из публикаций в соцсетях также стало известно о частичном разрушении моста, расположенного после Каманского монастыря. Читанава отметил, что этот мост был построен частниками и почти не используется, так как постоянно в том районе никто не проживает. Власти планируют лично осмотреть мост в ближайшие дни и оценить объемы повреждения.

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