https://sputnik-abkhazia.ru/20261123/meditsina-i-nauka-dlya-chego-v-abkhazii-nuzhno-nalazhivat-vzaimosvyaz-dvukh-sfer-1067135209.html

Медицина и наука: для чего в Абхазии нужно налаживать взаимосвязь двух сфер

Медицина и наука: для чего в Абхазии нужно налаживать взаимосвязь двух сфер

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik помощник министра здравоохранения Абхазии Сария Адлейба рассказала о значении проведения гуманитарного форума, актуальных проблемах в... 23.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-23T18:51+0300

2026-11-23T18:51+0300

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Проведение гуманитарного форума очень важно для выработки стратегии развития Абхазии. Адлейба отметила, что в рамках форума важно обсудить вопросы демографической политики, здравоохранения, социальной политики. По словам Адлейба, у врачей Абхазии нет единых клинических рекомендаций и медико-социальных стандартов, документов, которые регламентируют действия врача. Медработникам приходится руководствоваться российскими нормами, а иногда и просто интуицией.Кроме того, отметила Адлейба, у представителей Минздрава нет нормативных документов для проверки работы медицинских сотрудников и разрешения ситуаций спорного характера.

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