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Медицина и наука: для чего в Абхазии нужно налаживать взаимосвязь двух сфер
Медицина и наука: для чего в Абхазии нужно налаживать взаимосвязь двух сфер
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik помощник министра здравоохранения Абхазии Сария Адлейба рассказала о значении проведения гуманитарного форума, актуальных проблемах в... 23.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-23T18:51+0300
2026-11-23T18:51+0300
2026-11-23T18:59+0300
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Проведение гуманитарного форума очень важно для выработки стратегии развития Абхазии. Адлейба отметила, что в рамках форума важно обсудить вопросы демографической политики, здравоохранения, социальной политики. По словам Адлейба, у врачей Абхазии нет единых клинических рекомендаций и медико-социальных стандартов, документов, которые регламентируют действия врача. Медработникам приходится руководствоваться российскими нормами, а иногда и просто интуицией.Кроме того, отметила Адлейба, у представителей Минздрава нет нормативных документов для проверки работы медицинских сотрудников и разрешения ситуаций спорного характера.
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видео, мультимедиа, здравоохранение, видео, медицина
видео, мультимедиа, здравоохранение, видео, медицина
Медицина и наука: для чего в Абхазии нужно налаживать взаимосвязь двух сфер
18:51 23.11.2026 (обновлено: 18:59 23.11.2026)
В интервью радио Sputnik помощник министра здравоохранения Абхазии Сария Адлейба рассказала о значении проведения гуманитарного форума, актуальных проблемах в сфере медицины и роли медицинских ассоциаций.
Проведение гуманитарного форума очень важно для выработки стратегии развития Абхазии. Адлейба отметила, что в рамках форума важно обсудить вопросы демографической политики, здравоохранения, социальной политики.
По словам Адлейба, у врачей Абхазии нет единых клинических рекомендаций и медико-социальных стандартов, документов, которые регламентируют действия врача. Медработникам приходится руководствоваться российскими нормами, а иногда и просто интуицией.
Кроме того, отметила Адлейба, у представителей Минздрава нет нормативных документов для проверки работы медицинских сотрудников и разрешения ситуаций спорного характера.