https://sputnik-abkhazia.ru/20261123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-24-noyabrya-1067133302.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Во вторник, 24 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта и... 23.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-23T19:30+0300

2026-11-23T19:30+0300

2026-11-23T19:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Во вторник, 24 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта и нестабильного барического поля повышенного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом. В горах мокрый снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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