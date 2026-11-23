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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Во вторник, 24 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта и... 23.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-23T19:30+0300
2026-11-23T19:30+0300
2026-11-23T19:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Во вторник, 24 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта и нестабильного барического поля повышенного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом. В горах мокрый снег.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды – +17°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Во вторник, 24 ноября, территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта и нестабильного барического поля повышенного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом. В горах мокрый снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды – +17°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +11°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +14°С.
Пицунда – ночью +12°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +11°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +11°С, днем +14°С.
Гал – ночью +10°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +8°С, днем +12°С.