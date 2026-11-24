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Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В среду, 25 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает отдел... 24.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-24T18:40+0300

2026-11-24T18:40+0300

2026-11-24T18:40+0300

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В среду, 25 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом. В предгорьях дождь с мокрым снегом, в горах снег. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С. Температура морской воды – +16°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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