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Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В среду, 25 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает отдел... 24.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-24T18:40+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В среду, 25 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом. В предгорьях дождь с мокрым снегом, в горах снег. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С. Температура морской воды – +16°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В среду, 25 ноября, на территории черноморского побережья Абхазии сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен дождь с градом.
В предгорьях дождь с мокрым снегом, в горах снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды – +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +10°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +11°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +11°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +10°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +11°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +9°С.
Гал – ночью +5°С, днем +9°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +8°С.