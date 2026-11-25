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Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В праздничный день, 26 ноября, и выходной день, 27 ноября, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, в четверг местами ночью... 25.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-25T19:30+0300
2026-11-25T19:30+0300
2026-11-25T19:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В праздничный день, 26 ноября, и выходной день, 27 ноября, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, в четверг местами ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем погода восстановится. В пятницу без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды – +14°С до +15°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В праздничный день, 26 ноября, и выходной день, 27 ноября, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, в четверг местами ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем погода восстановится. В пятницу без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды – +14°С до +15°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +6°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +15°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +15°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +13°С.
Гал – ночью +5°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +12°С.