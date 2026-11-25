https://sputnik-abkhazia.ru/20261125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-26-i-27-noyabrya--1067201225.html

Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на 26 и 27 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В праздничный день, 26 ноября, и выходной день, 27 ноября, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, в четверг местами ночью... 25.11.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В праздничный день, 26 ноября, и выходной день, 27 ноября, в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, в четверг местами ночью возможен дождь разной интенсивности, гроза. Днем погода восстановится. В пятницу без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды – +14°С до +15°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии