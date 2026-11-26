https://sputnik-abkhazia.ru/20261126/osnovnoy-zakon-strany-kak-prinimalas-i-menyalas-konstitutsiya-abkhazii-1067158156.html

Основной закон страны: как принималась и менялась Конституция Абхазии

Основной закон страны: как принималась и менялась Конституция Абхазии

Sputnik Абхазия

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 26.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-26T08:28+0300

2026-11-26T08:28+0300

2026-11-26T08:28+0300

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О том, как проходил этот процесс в тяжелое послевоенное время, когда вокруг республики сжималось кольцо экономической блокады и на нее оказывалось давление со стороны международного сообщества, в материале Sputnik.SputnikПредпосылки принятия КонституцииВ августе 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принял "Постановление о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии" и "Декларацию о государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики".В документах говорилось, что после выхода Грузии из СССР между Абхазией и Грузией разрываются государственно-правовые отношения. Соответственно Абхазия не имеет правовых оснований оставаться в составе Грузии.Декларация же объявляла Абхазию Советской социалистической республикой и определяла ее как "суверенное социалистическое государство, созданное на основе осуществления абхазской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение".Верховный Совет Грузии декларацию и постановление счел недействительными и не обладающими юридической силой.Тем не менее Конституция 1978 года продолжала действовать в республике до июля 1992 года, когда Верховный Совет Абхазии принял постановление о прекращении ее действия. В постановлении отмечалось, что оно было принято "в целях преодоления правовой неурегулированности", возникшей после того, как Временный военный совет Грузии в феврале 1992 года отменил Конституцию Грузинской ССР 1978 года и восстановил Конституцию Грузинской Демократической Республики 1921 года, в которой статус Абхазии не был конкретизирован."До принятия новой Конституции была введена в действие Конституция 1925 года, по которой, как уже отмечалось, Абхазия провозглашалась суверенным государством. При этом действующая система органов законодательной, исполнительной и судебной власти сохранялась. Было также утверждено название "Республика Абхазия", принят новый флаг и герб. Конституция 1925 года стала тем юридическим "инструментом", апелляция к которому послужила легитимацией права Абхазии на суверенитет", – объясняет в своей научной работе доктор филологических наук, профессор Вячеслав Чирикба.Желание Абхазии установить правовую справедливость привело к эскалации военного конфликта в августе 1992 года. Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и завершилась победой абхазского народа и независимостью страны.Сложностям вопрекиПосле Отечественной войны народа Абхазии в республике была создана Конституционная комиссия. Ее возглавил на тот момент председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба.На 26 ноября 1994 года была намечена сессия Совета. На ней должны были рассмотреть два вопроса – избрание Ардзинба президентом Абхазии и принятие Конституции.Подготовка к сессии проходила насколько это возможно негласно. Повестка дня заседания не объявлялась заранее – соседние государства были настроены против подобных шагов молодой республики.В одном из интервью корреспонденту Sputnik историк и политик Станислав Лакоба, занимавший тогда должность первого заместителя председателя Верховного Совета, называл это время сложным. Обстановку, по его словам, усугубляла и ситуация в Чеченской республике.По словам историка, на Владислава Ардзинба оказывалось очень большое давление, во время заседания он часто отлучался на переговоры. В один из таких "перерывов", сообщил он Лакоба, спецпредставитель России настаивал, чтобы закон не был принят, так как это могло помешать переговорному процессу с Грузией."После очередного выхода Владислав вернулся, был немножко взвинченным. Он спросил: "Как быть, как ты думаешь?" – Я сказал, что если не сейчас, то потом мы никогда не примем этот документ", – рассказывал Лакоба.По словам Станислава Лакоба, не все депутаты тогда поддержали эту идею. Несколько человек воздержались по разным обстоятельствам. Несмотря на все противодействие, Ардзинба сделал очень решительный шаг, и документ исторической важности был принят.Какие были последствияПоследствия этого шага для республики были серьезными. Практически сразу, в декабре 1994 года, Россия объявила Абхазии экономическую блокаду.В апреле 1994 года Абхазия и Грузия, представители ООН, России и СБСЕ, в присутствии Генерального секретаря ООН подписали в Москве "Заявление о мерах по политическому урегулированию". Этот документ констатировал факт отсутствия государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией. Как отмечал в интервью Sputnik бывший депутат Верховного Совета Абхазии Олег Дамения, мировые политические силы уже не могли предпринять чего-то большего для разрешения конфликта."Международное сообщество исчерпало свою миссию по урегулированию конфликта. Большего сделать оно не могло. Для нас это означало, что в правовом плане надо было начать строительство государства. Нам нужно было подумать, как формировать свое государство в правовом плане. Мы пришли к выводу, что нам нужно принять новую Конституцию. На основе старой советской Конституции взаимодействовать с международным сообществом было нельзя. Нам надо было считаться с тем, как устроен мир, как устроены другие государства", – сказал он.Изменения в КонституцииЗа 30 лет в главный закон Абхазии несколько раз вносились изменения. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, они стали избираться сроком на пять лет.В 2016 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципов народовластия и разделения властей, а также поправки, вносящие изменения в государственную форму собственности на землю и другие природные ресурсы и статуса государственного языка.В феврале 2016 года в силу вступил запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.Необходимость реформЧетыре года назад в республике была создана комиссия по Конституционной реформе. Она выработала свои предложения по изменению основного закона страны и направила их в Парламент.На основании представленных предложений был подготовлен законопроект по конституционной реформе. Сообщалось, что проект Конституционного закона о поправке к Конституции "О законодательной и исполнительной власти" должны вынести на сессию Парламента для принятия в первом чтении.После событий 15 ноября 2024 года и отставки президента Аслана Бжания в республике снова заговорили о необходимости конституционных реформ.Абхазский юрист, член Общественной палаты Тамаз Кецба в эфире радио Sputnik говорил о том, что назрела и необходимость изменения ряда конституционных законов.Один из возможных путей развития абхазского государства, по словам юриста, – переход к парламентско-президентской республике, когда ряд существенных полномочий будет передан Парламенту, в частности, согласие на формирование правительства. При этом необходимо будет наделить Народное Собрание политической ответственностью. Для этого, по мнению Кецба, у президента должно быть право роспуска Парламента.К тому же, как отметил Кецба, необходимо менять и систему выборов, перейти от мажоритарной к смешанной системе для стимуляции развития политических партий, которые сегодня очень слабы.Перераспределение полномочий между ветвями власти обсудили в Парламенте Абхазии в июле 2025 года. Рабочая группа по конституционной реформе, состоящая из 27 специалистов, представила депутатам проект о внесении изменений в основной закон страны.Основной целью при разработке проекта было не изменить Конституцию в пользу определенных политических сил, а сделать закон полезным для развития государства.Согласно новым изменениям, часть полномочий президента делегируется премьер-министру, который становится главой исполнительной власти. Парламент принимает участие в формировании Кабмина, его полномочия расширяются, ужесточаются и контрольные функции.В числе полномочий – утверждение госбюджета и контроль за его исполнением, формирование состава правительства, выражение вотума недоверия премьер-министру или членам Кабмина.По итогам обсуждения стороны договорились продолжить работу по подготовке изменений в Конституцию страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/bez-ucheta-mneniya-naroda-kak-prinimali-novuyu-konstitutsiyu-abkhazskoy-assr-1051282930.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/1057767947.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261122/1067123883.html

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