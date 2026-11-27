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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 27.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-27T21:41+0300
2026-11-27T21:41+0300
2026-11-27T21:41+0300
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +5 до +10°С, днем от +10 до +15°С. Температура морской воды +14-15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 ноября
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление – повышенное.
Температура воздуха ночью от +5 до +10°С, днем от +10 до +15°С.
Температура морской воды +14-15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +9°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +15°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +15°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +8°С, днем +13°С.
Гал – ночью +8°С, днем +13°С.
Ткуарчал – ночью +7°С, днем +12°С.