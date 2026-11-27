https://sputnik-abkhazia.ru/20261127/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-i-29-noyabrya-1067236729.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 27.11.2026, Sputnik Абхазия

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2026-11-27T21:41+0300

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абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +5 до +10°С, днем от +10 до +15°С. Температура морской воды +14-15°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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