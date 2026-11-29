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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В понедельник, 30 ноября, территория черноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и... 29.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-29T19:01+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В понедельник, 30 ноября, территория черноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза. В горах мокрый снег.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный – 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды – +16°С. Волнение морской воды, слабое и умеренное – 1-4 балла. Относительная влажность воздуха 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 ноября
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В понедельник, 30 ноября, территория черноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза. В горах мокрый снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 метра в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды – +16°С.
Волнение морской воды, слабое и умеренное – 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +11°С.
Гагра – ночью +6°С днем +12°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +12°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +11°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +12°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +10°С.
Гал – ночью +6°С, днем +10°С.
Ткуарчал – ночью +2°С, днем +9°С.