https://sputnik-abkhazia.ru/20261129/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-30-noyabrya-1067252892.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В понедельник, 30 ноября, территория черноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и... 29.11.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В понедельник, 30 ноября, территория черноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза. В горах мокрый снег.Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный – 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды – +16°С. Волнение морской воды, слабое и умеренное – 1-4 балла. Относительная влажность воздуха 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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