Труба дело: что не поделят российский бизнесмен и его абхазские партнеры

Российский бизнесмен Михаил Панов утверждает, что его завод ООО "СПС Кавказ", расположенный в селе Лыхны, незаконно отобрали у него двое абхазских партнеров. Однако "злоумышленники" признают право собственности за российским предпринимателем. О том, что не могут они поделить, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция собственника завода по производству пластиковых труб ООО "СПС Кавказ" Михаила Панова, бывшего исполнительного директора завода Романа Герия и Саида Лакоба – директора дилерской компании ООО "Никита 2015", которая занималась реализацией выпускаемой "СПС Кавказ" продукцией, состоялась в понедельник 12 марта.

© Sputnik Томас Тхайцук, Бадрак Авидзба Изготовление полимерных труб в Гудауте

По версии Михаила Панова бывшие партнеры Роман Герия и Саид Лакоба незаконно захватили его собственное предприятие и на протяжении полутора лет не пускают Панова на территорию завода. Однако у каждой стороны конфликта своя версия, об этом расскажем дальше.

Пролог

История предприятия по производству полимерных труб в селе Лыхны началась еще в 2010 году, когда российский бизнесмен Михаил Панов приехал в Абхазию и встретился с предпринимателем Саидом Лакоба.

Как подтвердили журналистам на пресс-конференции обе стороны конфликта, на встрече было оговорено, что после того как завод запустит производство, единственным собственником становится Михаил Панов, а эксклюзивным дилером продукции завода станет Саид Лакоба.

"В 2010 году я приехал сюда, встретился с Саидом Лакоба и я сразу же сказал, что у меня есть принцип – никакого совместного ведения бизнеса. Я собственник, а вы дилерская компания, которая занимается реализацией продукции", — рассказал собственник завода Михаил Панов.

Начало конфликта

После заключения договоров с абхазскими партнерами, в селе Лыхны началась стройка, которая затянулась на пять лет. В поиске земельного участка и строительстве российскому бизнесмену помогали местные предприниматели Саид Лакоба и Роман Герия.

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"После того как пошла работа на заводе, Михаил Михайлович Панов говорит, что он здесь должен посадить своих людей: бухгалтера и кассира, – отметил Саид Лакоба. – Я ответил, что вопросов нет. В свою очередь, у нас было требование, чтобы на заводе, кроме этих троих – гендиректора, бухгалтера и управляющего, все остальные работники были местными, чтобы у местных людей были рабочие места".

Панов на первых порах выполнил это условие, но спустя некоторое время стал с недоверием относиться к рабочему персоналу из Абхазии.

"На вопросы, почему так происходит, он отвечал, что это его проблемы", — пояснил Лакоба.

В 2016 году Панов решил расторгнуть договоренности с дилерской компанией Саида Лакоба.

"К тому моменту я уже успел оформить все документы по собственности на Панова, — рассказал бывший исполнительный директор предприятия Роман Герия. – И в один из своих приездов Михаил Михайлович мне предлагает работать без дилера. Я ему ответил, что это тупиковый путь, что производство не будет идти нормально, и что это приведет к конфликтной ситуации. В следующий раз он приезжает с женой Эльвирой Владимировной: "Вы что здесь устроили, вы бандиты, рэкетом занимаетесь? О какой дилерской компании можете говорить? Почему какой-то дилер здесь на ровном месте должен деньги зарабатывать?" — Я им ответил, чтобы они Саиду Лакоба все сами в лицо сказали. Саид Николаевич приехал, ничего подобного они ему в лицо не сказали. Видно, хотели моими руками все это сделать".

По словам Герия, в августе 2016 года Панов решил с дилерской компанией Саида Лакоба заключить новый договор.

"Саид Николаевич во избежание конфликта пошел на это, хотя прежний договор имел силу до конца года. Да и через 3-4 дня нам должны были перечислить деньги по госзаказу на сумму 100 миллионов рублей. Мы не могли подвести людей", — добавил Герия.

Так старый договор с дилерской компанией был расторгнут, однако новый так и не был заключен. Это стало поводом возмущения Романа Герия и группы работников, которое впоследствии Михаил Панов назвал захватом его завода.

"20 сентября был захват завода Романом Герия и другими работниками, – утверждает российский бизнесмен. – Захват заключался в том, что сотрудников россиян силой усадили в машину и вывезли за границу, в Россию".

25 октября Михаил Панов направил Роману Герия документ об увольнении.

"Я не доверяю местному персоналу, поэтому и ставил здесь сотрудников граждан России", – добавил Панов.

Герия уже после его увольнения Пановым продолжил работу на заводе.

"У нас есть госзаказ на 100 миллионов рублей. Во всех договорах с государством стоят подписи Саида Лакоба и мои. Соответственно за невыполнение договоренностей будем отвечать перед государством мы. Мы просто хотим выполнить условия договора. И мы оставим этот завод. На выполнение заказа потребуется 3-4 месяца. Мы ничего не захватили. Право собственности признаем за Михаилом Михаиловичем Пановым. Завод сейчас работает, выполняет заказ. Мы выплачиваем налоги и зарплаты работникам, все остальные деньги, вся прибыль принадлежит Панову", – отметил Роман Герия.

Без компромиссов

Абхазские предприниматели признаются, что готовы на компромисс.

© Фото: Администрация г. Сухум Машина или бизнес: на что берут новый кредит жители Абхазии

"Мы видим несколько выходов из ситуации. Мы ни в коем случае не захватили завод. Собственником завода является Михаил Панов. Но мы хотим выполнить Инвестпрограмму, госдоговор, на что уйдет 3-4 месяца. Как только мы его выполним, мы оставляем завод, прибыль же остается ему. Просто мы не хотим нести уголовную ответственность перед государством за невыполнение условий договора. Второй вариант – мы готовы выкупить завод у Панова. Третий вариант – он может продать завод государству. Мы ни на что не претендуем", – изложил варианты Саид Лакоба.

Михаил Панов же в свою очередь остается непреклонным.

"Я буду бороться за свои права в рамках закона. Для меня это уже не просто бизнес, а принципиальность. Это мое право, это моя собственность. Я буду привлекать максимальное внимание общественности к этому факту для того, чтобы руководители и в России, и здесь, в Абхазии, сделали для себя выводы и не допустили в будущем подобных случаев. А те предприниматели, которые планируют здесь бизнес, могли, учитывая мой опыт, скорректировать свои планы", – сказал он.

На вопрос журналистов российскому бизнесмену, почему он, не имея доверия к местному населению, решил основать бизнес в Абхазии, Панов ответил, что это было сделано по рекомендации знакомого.

Несмотря на то, что, по словам Панова, в Абхазии сложно вести бизнес, он не собирается оставлять предприятие.

"Я бы хотел завершить свой проект и работать здесь успешно. С точки зрения экономики здесь есть предпосылки к успешному ведению бизнеса. Считаю, что здесь можно работать, если исключить подобные ситуации. Что касается обращения к будущим проектам моих коллег по бизнес-классу, то я считаю, что здесь небезопасно вести бизнес. Я не вижу никаких плюсов в Абхазии для того, чтобы вести здесь свой бизнес. Если правительство Абхазии не сможет решить конфликт, то я готов демонтировать предприятие и увезти в Россию. Президент сделал предложение выплатить стоимость предприятия. Если уж правительство Абхазии не в силах будет решить конфликт, то я готов продать государству завод, но прежде правительство Абхазии должно расписаться в своем бессилии", – заключил Панов.

Абхазский Третейский суд

В решении конфликта между российским бизнесменом и абхазскими предпринимателями заинтересовано и абхазское правительство. Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба 12 марта провел встречу с Романом Герия, Саидом Лакоба и Михаилом Пановым.

© Sputnik Томас Тхайцук Генпрокуратура Абхазии впервые опубликовала список крупных должников

Как рассказал пресс-секретарь Министерства экономики, было принято решение создать рабочую комиссию, которая будет состоять из всех сторон конфликта, представителей власти Абхазии, а также Торгпреда России в Абхазии.

"Принято было такое решение, и все стороны поддержали его. Необходимо создать некую комиссию из представителей всех сторон конфликта, представителей власти Абхазии, а также Торгпреда России в Абхазии и, возможно, из представителей бизнес сообщества Торгово-промышленной палаты", — рассказал пресс-секретарь Минэкономики.

Комиссия, по его словам, будет объективно оценивать сложившуюся ситуацию и выносить свое решение.

"По решению комиссии будет проводится работа между сторонами, и стороны придут к какому-то компромиссу. Обе стороны сегодня заверили в том, что будут прислушиваться к решению комиссии, которая выступает таким Третейским судьей. Пока конкретных договоренностей нет, документы еще не готовы, но они будут прорабатываться в ближайшее время. Обе стороны заинтересованы в разрешении конфликта. До этого, скорее всего, преобладали эмоции. Сегодня же, когда обе стороны встретились в присутствии министра экономики, в присутствии Торгпреда России в Абхазии, уже больше подошли к конструктиву. И уже есть понимание того, что из этой ситуации нужно выходить и находить компромисс", — добавили в Министерстве экономики Абхазии.