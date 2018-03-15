Жаркий перевод "Холодного сердца": зимняя сказка обретает абхазский темперамент

О том, как идет перевод на абхазский язык мультфильма "Холодное сердце" (Агәы хьшәашәа) на киностудии "Абхазфильм", что особенного в мультипликационной озвучке, какие проблемы есть у этого проекта, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Работа на киностудии "Абхазфильм" начинается с заходом солнца, в творческой "мастерской" собираются все, кто "заставит" заговорить иностранный мультфильм на абхазском языке.

Почему "Холодное сердце"

Небольшое помещение киностудии "Абхазфильм". У входа встречает человек со знакомым голосом, который мы слышали в кино и мультфильмах. Перед глазами предстали все персонажи, которые говорят голосом Вячеслава Аблотия. Хозяин провел нас в святая святых, туда, где заграничных героев "учат" абхазскому.

На бордовых стенах развешены постеры фильмов, которые уже переведены.

Перевести популярный американский мультфильм на абхазский язык художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия решил не случайно. По его словам, "Холодное сердце" с удовольствием смотрят зрители в Абхазии.

"Это очень хороший мультфильм. Подрастающее поколение, молодежь любит его, они знают наизусть все песни, которые есть в этом мультфильме. Одну из главных ролей исполняет певица Саида Габния, она наизусть знает песни и поет их на абхазском языке, также она озвучила роль", — говорит он.

Работа над мультфильмом началась неделю назад, рассказал автор перевода, режиссер Вячеслав Аблотия. В пробах на озвучку одной из главных ролей в мультфильме впервые принимала участие студентка Сухумского музыкального училища Милена Камлия.

Аблотия выбирает часть, которую будет озвучивать Милена. После нескольких дублей он произносит: "Да, то что надо!"

© Sputnik / Томас Тхайцук Дубляж на абхазский язык мультфильма "Холодное сердце"

"Мне еще нужно приноровиться, я думаю, получится, мне нравится, начало уже неплохое. Буду петь перевод песни героини мультфильма Анны и озвучивать текст, будем готовиться, изучать песню и записывать", — рассказала Милена.

Приглашая певцов и актеров, Вячеслав Аблотия у микрофона сначала сам показывает, как нужно читать текст или исполнять песню.

"Сначала мы запишем песни, потом будем работать над текстом. Мы начали работу, финансирование получаем от спонсора, мы уже озвучили три роли, на этом нам пока придется остановиться, потому что государство не финансирует, и я не знаю, как будет дальше", — посетовал директор киностудии.

В мультфильме четыре главные роли, но дать абхазские голоса необходимо еще 25 персонажам.

"Мы сейчас пробуем людей на главные роли, так как разогнаться сейчас не можем из-за отсутствия финансов. Мы делаем все по своей инициативе, будем надеяться, что найдется спонсор или государство поможет. Перевод и синхронный текст сделал я, на это ушло два с половиной месяца", — говорит Аблотия.

Язык в крови

По сравнению с другими мультфильмами, сложность озвучки "Холодного сердца" в том, что в нем очень много песен и арий, поясняет Аблотия.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy Мультики для малыша: возможен ли правильный выбор

"При озвучке мультфильма я знаю, какие актеры нужны на ту или иную роль, какой нужен голос, кто осилит, а кто нет. Мне достаточно поговорить две-три минуты, для того чтобы понять, подходит он на роль или нет. Я знаю, что можно вытянуть из человека, претендующего на озвучку той или иной роли. К примеру, я слушаю абхазскую речь, если человек плохо говорит, с акцентом, с каким-то городским оттенком, то я не соглашаюсь работать с ним. У меня актеры есть, которые говорят на абхазском, как будто они английский только что выучили, естественно, что так не пойдет. Язык должен быть в крови", — отмечает Аблотия.

Самое сложное, признался директор студии, сделать синхронный текст.

"Перевод делать легко, а вот сделать точный синхронный текст нелегко. К примеру, когда персонаж произносит букву "а", у него открыт рот, ты не можешь сказать например букву "в", "к" или другую, надо попадать в синхрон, там нужна ювелирная работа", — объясняет он.

Учитывая, что в "Холодном сердце" много песен, даже для написания текста нужен музыкальный слух, подчеркнул Аблотия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дубляж на абхазский язык мультфильма "Холодное сердце"

"Надо иметь музыкальный слух и внутренний ритм, я, как старый музыкант, ловлю ритм, делаю перевод на абхазский язык, ставлю ударения. К примеру, слово может подходить, но ударение переносить нельзя, у нас часто певцы ударение переносят, и не понимаешь, о чем поют. Здесь я стараюсь сделать так, чтобы язык звучал так, как он должен звучать", — сказал он.

Певица Саида Габния озвучивает Эльзу, для нее это не первый опыт. Ранее она участвовала в переводах на абхазский "Рапунцель" и "Малышариков".

"Этот красивый мультфильм я смотрела с детьми, и не раз. Я озвучиваю Эльзу, старшую из сестер, там есть песни и текст, можно сказать, что роль Эльзы играю я. Хочу сказать, что озвучивать мультфильм — это очень интересная работа, я даже мечтать не могла, что мне представится такая возможность. Когда Вячеслав Аблотия пригласил меня попробовать озвучить "Рапунцель", я пришла, мы записали один очень сложный кусочек, на следующий день, когда он позвонил и сказал, что я буду озвучивать, честно говоря, была очень рада и удивлена", — призналась певица.

Она добавила, что ей безумно приятно, что она может помочь детям таким способом в изучении родного языка.