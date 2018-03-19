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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Абхазии Р. Хаджимбой

Хаджимба поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

© Sputnik. Михаил Климентьев
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (75)
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К 06.00 утра были обработаны 99,75% протоколов участковых избирательных комиссий. По их данным, за Путина проголосовали 76,67% избирателя.

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с убедительной победой и переизбранием на пост президента России, сообщается на официальном сайте президента.

"Результаты голосования очевидны, и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене", — говорится в сообщении.

Хаджимба выразил уверенность, что братские отношения России и Абхазии будут и впредь динамично развиваться.

Выборы президента России в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране. Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.
Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелегком труде на благо народа России!" — заключил президент.

По состоянию на 20:00 18 марта явка избирателей в Абхазии составляла около 42 тысяч. Предварительные данные голосования в Абхазии объявят 19 марта.

20 избирательных участков открылись на территории Абхазии в 8 утра 18 марта. В выборах президента России приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, отдавший свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.

На заседании ЦИК член комиссии Василий Лихачев отметил активность избирателей в Абхазии.

Местные власти оказали всемерную поддержку, так избирателям из высокогорного села Псху был предоставлен самолет в Сухум.

Темы:
Выборы президента России 2018 (75)



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