Хаджимба поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

К 06.00 утра были обработаны 99,75% протоколов участковых избирательных комиссий. По их данным, за Путина проголосовали 76,67% избирателя.

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с убедительной победой и переизбранием на пост президента России, сообщается на официальном сайте президента.

"Результаты голосования очевидны, и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене", — говорится в сообщении.

Хаджимба выразил уверенность, что братские отношения России и Абхазии будут и впредь динамично развиваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенные: почему жители Абхазии активно пошли на выборы президента России

"Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране. Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.

Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелегком труде на благо народа России!" — заключил президент.

По состоянию на 20:00 18 марта явка избирателей в Абхазии составляла около 42 тысяч. Предварительные данные голосования в Абхазии объявят 19 марта.

20 избирательных участков открылись на территории Абхазии в 8 утра 18 марта. В выборах президента России приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, отдавший свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.