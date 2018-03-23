Вернуться и остаться: история репатрианта Имдата Агуас

Бадрак Авидзба, Sputnik
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
Помнить об истоках
Потомок абхазских махаджиров Имдат Агуас родился недалеко от турецкого города Хендек. Он рассказывает, что все соседи так же, как и его семья, были потомками абхазов, изгнанных из Абхазии во второй половине XIX века.
"Вокруг нас жили исключительно абхазы, поэтому мы говорили только на родном языке, до того как я пошел в школу, я говорил только на абхазском, турецкого не знал совершенно", — рассказал Агуас.
Однако после того как он пошел в школу в Хендеке, где большинство детей говорили на турецком, он стал изучать его.
"Родители нам всегда говорили, что мы абхазы, которые имеют свою культуру, язык и так далее. В нашем доме всегда проводились те же традиционные праздники, что и в Абхазии, наши предки сумели сохранить традиционные обряды, несмотря на то, что находились в чужой стране", — говорит он.
Для маленького Имдата Агуас стала удивлением, когда школьные учителя сообщили ему, что абхазы — это те же турки.
"Я не мог понять, как мы можем быть турками, ведь мы говорим совершенно на другом языке", — вспоминает он.
После окончания школы Имдат Агуас задался целью больше узнать об исторической родине, самостоятельно научился читать на абхазском.
"Как-то мне в руки попалась книга Дмитрия Гулиа, я был немного знаком с кириллицей, понемногу стал читать, так практически в совершенстве научился читать на родном языке. Находил другие книги, рассказывающие об истории республики", — рассказал Имдат Агуас.
Об истории родной страны Имдату Агуас в детстве рассказывали, но настоящие знания он получил уже самостоятельно.
"Нам, конечно, говорили об Абхазии, но это в основном касалось наших традиций, мировоззрения, учили языку. Когда повзрослел, мне самому стало очень интересно побольше узнать о стране, о ее жителях", — отмечает он.
Вернуться в самый важный момент
Мысли вернуться в Абхазию у Имдата Агуас появлялись часто, но по различным обстоятельствам этого ему сделать не удавалось. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он начал предпринимать попытки, чтобы попасть в республику.
В марте 1993 года, после Мартовского наступления абхазской армии, он смог приехать на воюющую родину и сразу же стал проходить подготовку, чтобы отправиться на фронт.
После нескольких месяцев Имдан Агуас уже был на передовой, участвовал в высадке десанта в селе Тамыш в начале июля 1993 года. Эта военная операция, которая стала успешной для абхазской армии, имела большое значение в последующем разгроме врага, уверен Агуас.
Всего в июльской операции 1993 года из десанта погибли 11 бойцов, 36 получили ранения, из групп Восточного фронта погибли 58 бойцов, около 200 ранены.
С Абхазией навсегда
После победы в Отечественной войне Имдат Агуас уже не представлял свою жизнь вне пределов республики. Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся так же, как и все жители республики, он не пал духом.
"Сначала я стал жить в Гулрыпше, в доме, который выделили моему брату. Конечно, в послевоенное время было тяжело, тогда я решил заняться сельским хозяйством. Мне дали землю, на которой я стал выращивать различные овощи, на этом и жил некоторое время", — говорит репатриант.
Позже Имдат обрел свою вторую половину, после чего семья решила перебраться в столицу. Семья воспитала сына, который сейчас учится в вузе Санкт-Петербурга.
Имдат Агуас считает, что если ему в послевоенное время удалось вернуться и остаться жить в Абхазии, то и сегодня для людей нет препятствия для возвращения на родину.
"Конечно, хочется, чтобы все было без проблем, но если ты хочешь вернуться к истокам, к месту, где жили твои предки, эти трудности кажутся не столь значительными", — признается он.
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия. В настоящее время Госкомитет по репатриации возглавляет Беслан Дбар.
В Абхазии действует конституционный закон республики "О репатриантах", по которому в отношении вернувшихся на постоянное место жительства абхазов и абазин в течение 5 лет действует статус репатрианта, в этот период Госкомитет оказывает репатриантам финансовую помощь, предоставляет земельные участки и жилье, помогает в адаптации к новой среде.
В 1998 году Парламент Республики Абхазия принял закон "О репатриации", были подготовлены соответствующие нормативные документы для функционирования Госкомитета. В 2005 году в этот Закон были внесены изменения. В 1998 году был создан Фонд репатриации.
По информации Госкомитета по репатриации, до 11 тысяч соотечественников получили гражданство Абхазии. Вернувшихся на родину более четырех с половиной тысяч человек.
В 2013 году в рамках гуманитарной акции в результате взаимодействия МИДа Абхазии, Госкомитета по репатриации, общественных деятелей и представителей российских структур чартерными рейсами в Абхазию было перевезено около 500 сирийских абхазов.