Корсая: любовь к театру возрождается в Абхазии

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Амра Амичба. Любовь к театру возрождается в Абхазии. Об этом во Всемирный день театра корреспонденту Sputnik заявила театровед Светлана Корсая.

© Sputnik. Владимир Федоренко В театр, как замуж

"Как нужны таланты, так нужны и поклонники этих талантов. Появляется все больше зрителей, которые ощутили вкус театра. Зритель поворачивается лицом к театру. У каждого из наших театров, что очень важно, есть свой зритель. Я поздравляю с этим всех", — сказала кандидат искусствоведения и заслуженный работник культуры Абхазии Светлана Корсая.

В столице работают три театра — Абхазский драматический театр имени Чанба, Русский драматический театр имени Искандера и Молодежный театр. Корсая уверена, что они могут сделать Сухум театральным городом.

"В настоящее время у нас в Абхазии начинает меняться отношение и происходит возрождение востребованности, интереса к театру. Театр был востребован всегда, но, как и в жизни человека, бывают взлеты и падения. Послевоенное время было очень тяжелое, сложное. Шла борьба за выживание, людям было не до театра и культурного отдыха", — считает она.

Театровед отметила тот факт, что в республике наконец появился репертуарный театр.

"Не было репертуарного театра какое-то время. И хотя наш театр осуществлял постановки, участвовал в международных фестивалях, в самом городе театр был не очень востребован. Сегодня мы видим возрождение, бум театральной жизни. Может быть, это благодаря тому, что появились новые режиссеры, новые спектакли, возродился Русский драматический театр имени Искандера", — подчеркнула Корсая.

Появилось новое поколение молодых профессиональных актеров.

"У нас всегда было традиционно, особенно это было принято в Абхазском театре, когда несколько поколений актеров играют на одной сцене. В Международный день театра впервые на сцене Русского театра выступят выпускники Театрального института имени Щукина. Именно сегодня состоится премьера спектакля "Игрок" по Достоевскому. Это очень интересно, приглашаю всех в РУСДРАМ. Любите театр", — призвала Корсая.

Среди удачных постановок последнего времени театровед назвала спектакль "Келешбей" Молодежного театра.

"Келешбей" Анзора Мукба в постановке Шалвы Гицба — это лучший спектакль Молодежного театра. Молодой театр, который только-только начинает набирать силы. Должна сказать, что театру в дальнейшем нужен профессиональный режиссер. Но мы видим, что театр растет. Рада тому, что очень хороший актер Аслан Анкваб вырос за последнее время, и этот спектакль тому доказательство. Удачный выбор исторической темы: люди хотят увидеть свою историю на сцене. Люди хотят гордиться своим прошлым, гордиться известными людьми, их историями. Человека всегда волнует, когда касается непосредственно его истории. Это мы видим на примере "Келешбея", — объяснила Светлана Корсая популярность спектакля среди зрителей. — Рада, что Молодежный театр набирает силы".

27 марта отмечается Международный день театра (World Theatre Day). Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. В Абхазии четыре государственных театра: Абхазский драматический, РУСДРАМ, Ткуарчалский и Молодежный.