За базар: что не поделили продавцы гудаутского рынка с властями

Руководство Гудаутского района принялось наводить порядок на улицах, прилегающих к местному рынку, чем были возмущены продавцы торговых точек. Почему возникла необходимость менять привычный уклад "жизни" рынка и чего опасаются люди, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Что делать и куда идти?

В Гудауте неспокойно. Только отшумела неразбериха со срубленной платановой аллеей, и вот, очередной скандал. Теперь камнем преткновения стала планировка территории около рынка.

В беседе с корреспондентом Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария отметил, что на улицах вокруг местного рынка давно было нужно навести порядок.

Прежде всего убрать постройки и торговые лавки с тротуаров, демонтировать козырьки магазинов, нависшие над дорогой.

"Вы видели, на что похожа территория вокруг рынка? Не должно быть так, чтобы на тротуарах стояли незаконные торговые точки, навесы которых выходят прямо на дорогу. Есть красная полоса, за которую по закону нельзя выходить, но люди выносят свой товар прямо на тротуар, перекрывая его. Это также противоречит всем санитарным нормам. Большинство тех, кто работает на улице, у них есть магазины, но они сделали из них склады, а сами вышли с товаром на дорогу", — сказал Дзидзария и подчеркнул, что все меры предпринимаются в рамках закона.

Он добавил, что никого выгонять с рабочих мест не собираются, а людей попросили вернуться в границы своих магазинов. Тем, у кого их нет, предложили переместиться внутрь рынка.

О планах администрация известила торговцев за две недели.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рубить нельзя сохранить: печальный конец платановой аллеи в Гудауте

Продавцы категорически не согласны с решением руководства района и обвиняют власти в намерении лишить их заработка.

При этом большинство из них согласны с тем, что рынок надо реконструировать, отремонтировать дороги, тротуары и общественный туалет.

"Нам надо зарабатывать на жизнь и, если нас лишат этих мест, нам некуда будет пойти. Останемся без работы. Как кормить семьи? Мы не против того, чтобы у нас на рынке было аккуратно и чисто, но не могу понять, чем мешали эти навесы", — возмущается продавец Лариса Лакоя.

Видео о возмущении гудаутцев, в связи с реконструкцией дорожного полотна на улице Дзидзария, смотрите здесь>>

Владелец одного из магазинов Арзамет Барциц решение властей не оспаривает и готов лично убрать постройку, но переживает за дальнейшую судьбу арендатора "лишней" площади.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что продавцам некуда идти, и было бы правильнее, если бы сначала "переселенцам" предложили альтернативные торговые точки.

© Sputnik Бадри Есиава Гудаутский рынок

"Если все действительно будет по закону, как говорят, и эту часть рынка благоустроят, я, конечно же, только за такие перемены, но нужно в первую очередь подумать о людях, которые окажутся без рабочего места. Надо для них найти другие торговые точки и создать комфортные условия для работы", — уверен Барциц.

Алика Ажиба, торговавшего овощами и фруктами, утром ждал сюрприз. Лавка, где он работал, вдруг исчезла.

"Вчера я ушел с работы где-то в 17:00, а сегодня утром лавки, в которой продаю фрукты и овощи, уже не было. Сейчас мой товар лежит на складе и портится. Не знаю, что делать", — пребывал в замешательстве пожилой мужчина.

Продавщица Лейла тяжело восприняла демонтаж своего, по ее утверждению, "самого красивого" навеса на рынке.

Она никак не может понять, кому он мог помешать.

В недоумении пребывают продавцы зелени, которые и зимой, и летом торгуют прямо на улице у въезда на территорию рынка. От дождя и солнца они спасаются пляжными зонтами.

"Мы каждый день приезжаем из сел и торгуем своим товаром. Нам сказали покинуть места и перейти внутрь рынка, но там нет столько торговых точек. Скоро пойдет рассада, которую мы посадили и вырастили, куда нам ее девать? Пенсии низкие, другой работы нет. Как нам быть?" — сокрушаются продавцы.

© Sputnik Бадри Есиава Гудаутский рынок

Мать двоих детей Элла Тыркба, рассказывая о возникшей проблеме, плакала навзрыд. Она арендует магазин, где торгует фруктами, и после того как ее попросили убрать товар с улицы и занести в магазин, по ее словам, она стала нести убытки.

На благо общества

Все эти меры необходимы для того, чтобы привести в порядок территорию, прилегающую к гудаутскому рынку, особенно, в преддверии курортного сезона, подчеркнул замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария и добавил, что многие жители города жалуются на состояние и облик этих улиц.

"Все ссылаются на то, что кормят семьи, и я это понимаю, но есть законы, которым надо следовать. Многие из продавцов не имеют необходимых разрешительных документов на торговую деятельность, не платят налоги, другие приезжают на автомобилях с товаром и встают там, где им удобно, перекрывая проезжую часть. Что мы будем делать, если количество продавцов увеличится? Посадим на асфальт?" — сказал Дзидзария.

В течение марта 2018 года этим вопросом занимались все профильные органы, в том числе СЭС, прокуратура и градостроительная комиссия, добавил замглавы.

Он подчеркнул, что администрация района не ставит перед собой цели лишить людей работы и планирует организовать торговую площадку на территории бывшей грузинской школы, но и туда, по его словам, продавцы идти не соглашаются.